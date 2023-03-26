新华社北京3月26日电（记者 伍岳）3月26日上午，国务委员兼外长秦刚在北京同洪都拉斯外长雷纳举行会谈后共同会见记者。

秦刚表示，刚才我同雷纳外长分别代表两国政府签署了《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。在这份公报中，洪都拉斯承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。洪都拉斯即日断绝同台湾的所谓“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何“官方”关系，不进行任何“官方”往来。中国政府对洪都拉斯政府的上述立场表示赞赏。

秦刚强调，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。1971年联大第2758号决议对此予以明确。洪都拉斯选择同世界上181个国家站在一起，作出承认并承诺恪守一个中国原则、不设任何前提同中国建交的政治决断，完全符合洪都拉斯国家和人民的根本和长远利益。这再次充分证明，坚持一个中国原则是符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择，是人心所向、大势所趋。我们正告台湾当局，搞“台独”分裂活动违背中华民族的意志和利益，逆历史潮流，注定是绝路一条。

秦刚指出，今天中洪关系翻开了崭新篇章。两国建交后，中方愿同洪方在相互尊重、平等互利、共同发展的基础上，以时不我待的紧迫感，积极开展各层级友好交往和各领域务实合作，造福两国和两国人民。中方欢迎卡斯特罗总统尽早访华，邀请洪方组织企业家代表团来华商洽贸易、旅游、投资等领域合作。中洪关系已经扬帆起航。相信在双方共同努力下，中洪友谊之船必将乘风破浪、行稳致远，驶向光明的未来。

雷纳表示，洪中建交是历史性的一步，开启了造福洪中人民的新时代。洪都拉斯承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。洪方愿同中方加强金融、贸易、基础设施、科技、文化、旅游等领域合作，密切在多边框架下沟通协调。洪方致力于维护国家主权和尊严、维护不干涉内政原则、维护人民自决权，同中国建交符合上述原则。感谢中方对卡斯特罗总统的访华邀请，相信这一访问不仅将造福两国人民，也将造福全人类。

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