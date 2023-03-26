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含氚放射性水再次泄漏 美国明尼苏达州一核电站关停维修

2023年03月26日13:16 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月25日电（记者孙丁）美国卓越能源公司位于明尼苏达州的一座核电站2022年11月底向监管部门报告泄漏大量含氚放射性水。该公司日前宣布，近期监测又发现新的含氚放射性水泄漏，决定关停该核电站，并对其进行维修。

　　卓越能源公司去年11月底报告，该公司位于明尼苏达州蒙蒂塞洛市的核电站泄漏约40万加仑（1美制加仑等于3.785升）含氚放射性水。氚是氢的一种放射性同位素。这一事故近4个月后才被公之于众，引发美国舆论对公共安全的担忧以及对信息透明度的质疑。

　　卓越能源公司说，去年找到泄漏点后，公司实施了短期处理。近期监测又发现泄漏，预计数百加仑新的含氚放射性水从原来的泄漏点泄漏。该公司一名负责人表示，最佳方案是关停这座核电站，立即对其进行彻底维修。

　　事发核电站附近有居民对反复出现含氚放射性水泄漏表示担忧。他们认为，公众应得到更多有关这一事故的信息。

　　明尼苏达州污染控制和卫生部门日前联合发表声明说，目前尚无证据表明这起泄漏正在或将对公众健康构成风险，但将持续监测地下水样本。他们同时呼吁美国核管理委员会向社会公布更多信息，帮助居民更好了解情况。

(责编：贾文婷、燕勐)

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