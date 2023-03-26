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“民主只是美国的说辞，他们眼中只有霸权”——起底“美式民主”如何祸乱世界

2023年03月26日12:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月26日电（国际观察）“民主只是美国的说辞，他们眼中只有霸权”——起底“美式民主”如何祸乱世界

　　新华社记者刘健

　　“美国是世界上最霸道的国家！”“满口‘民主’的美国整天想的都是掠夺他国财富。”“找工作那么难，缺医少药，夏天总是停电，孩子们在乞讨……这就是‘民主自由’的生活？”

　　在美国入侵伊拉克20周年之际、美国举行第二届所谓“民主峰会”之前，多国民众接受新华社记者采访，以亲身经历诉说“美式民主”带给世界的混乱与灾难。

　　多年来，美国以输出“民主”为名，在世界各地或拉帮结伙挑动对抗，或制造“颜色革命”颠覆政权，或武力入侵肆意杀戮……事实证明，“美式民主”根本不是世界的福音，而是搅乱世界的祸根，是美国霸权的“画皮”。

　　阵营对抗之祸：“借‘民主’之名拉拢他国打压美国对手”

　　“民主意味着不干预……民主不能通过制裁或武力强加，民主不能输出。民主的基础是在共存的前提下进行对话……”

　　2021年12月，在美国举办的首届“民主峰会”上，阿根廷总统费尔南德斯的这番线上发言虽未点名美国，却句句指向美国，让华盛顿十分尴尬。

　　“民主”的本意是人民当家作主。选择怎样的国家治理方式，是各国民众自己的事。讽刺的是，美国偏要强行替别人做主，按照自己的定义将世界划分为所谓“民主阵营”和“不民主阵营”，这本身岂不就是最大的不民主？正如美国《时代》网站一篇文章标题所言：“拜登的‘民主峰会’虚伪至极。”

　　在俄罗斯政治研究所所长谢尔盖·马尔科夫看来，美国炮制“民主峰会”是为了“创造新筹码”，建立一个完全由美国控制的国际机制，以此对其他国家施压。阿富汗政治分析人士比拉勒·巴瓦尔对新华社记者说：“这个峰会的真实目的是借‘民主’之名拉拢他国打压美国对手，在全球范围内制造分裂。”

　　以意识形态划线拉帮结派分裂世界，这是美国一贯的霸权主义伎俩。去年在洛杉矶举行美洲峰会时，美国就以“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人出席。此举遭到拉美诸国痛斥，最后约三分之一的美洲国家领导人未参加会议。国际舆论嘲讽：美国一意孤行排除异己，把美洲峰会开成了“美国峰会”。

　　冷战结束已30多年，而美国至今依然固守冷战思维，热衷阵营对抗。乌克兰危机升级的根源，就是美国主导北约不断东扩，对俄罗斯进行战略围堵，导致地缘政治矛盾不断积累并最终爆发。眼下，美国正推动“印太战略”、谋划“亚太版北约”、试图对华“脱钩断链”，这一系列破坏地区安全与稳定的举动也都打着维护“民主价值观”的旗号。

　　“美国本身就靠掠夺他国财富为生，他们还能举办‘民主峰会’？”利比亚人奥马尔·谢里夫质问。伊拉克大学法学教授纳吉布·朱布里说：“美国主办的任何‘民主峰会’都不会得到全世界人民的认可。因为，人们都清楚美国是以‘民主’为幌子来满足私利，而付出代价的则是他国民众。”

　　“颜色革命”之祸：“所谓‘民主’并没有给人民带来任何好处”

　　“2011年发生政权更迭后，突尼斯人起初对未来满怀希望。但所谓‘民主’并没有给人民带来任何好处，生活水平反而越来越低。”这些年，在突尼斯国家电视台工作的乌萨马·拉马尔生活日益艰难，只能靠做兼职维持生计。他在接受新华社记者采访时说，2011年突尼斯人均国内生产总值（GDP）超过4000美元，在非洲地区名列前茅。然而，十几年过去了，这个北非国家如今的人均GDP还不如2011年。

　　从2010年年底开始，一场所谓“茉莉花革命”席卷这个素有“欧洲后花园”之称的国家：抗议示威、暴力冲突、政府倒台、经济凋敝、治安恶化、收入下滑……这些年来，选举一场接一场举行，用突尼斯政治分析人士朱马·贾斯米的话说，“政府几乎一年一换，官员更替如同走马灯”，而百姓生活每况愈下。

　　这让拉马尔这样的民众对“美式民主”越来越感到厌倦：2022年年底和2023年年初突尼斯举行的两轮议会选举，投票率都只有10%左右，创下历史新低。许多突尼斯人在反思：“当初为什么会出现那场政治动荡？如果没有发生那一切，大家的生活是不是会更好？”

　　以突尼斯的动荡为起点，埃及、利比亚、也门、叙利亚……一个接一个西亚北非国家陷入内乱，而在幕后煽动这波“颜色革命”的美国等西方国家却美其名曰“阿拉伯之春”。如今，“美式民主会带来发展繁荣”的谎言早已被“阿拉伯之冬”的残酷现实所揭穿，世界上越来越多人由此进一步认清美国的罪恶与虚伪。就像利比亚法学教授贾拉勒·费图里所说：“人们不再相信‘美式民主’。”

　　21世纪以来，美国披着“民主”画皮，肆无忌惮地在世界各地策动“颜色革命”：2003年年底，以议会选举计票“舞弊”为由发动“玫瑰革命”迫使时任格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽辞职，亲西方的反对派领导人萨卡什维利上台；2004年10月，以乌克兰大选“舞弊”为由发动“橙色革命”把亲西方的尤先科推上总统宝座；2005年3月，为抗议议会选举结果，吉尔吉斯斯坦爆发“郁金香革命”，总统阿卡耶夫被迫辞职。美国国务院公开承认在这些“政权更迭”中发挥了“中心作用”。

　　2013年至2014年乌克兰发生“广场革命”，时任美国助理国务卿维多利亚·纽兰和时任国会参议员约翰·麦凯恩前往乌首都基辅的独立广场，公开向乌反对派表达支持。时任乌克兰总统亚努科维奇最终被迫下台，亲西方政府掌权。

　　鼓动抗议示威、操控民间组织、利用媒体炒作、外交渠道施压……这些年来，美国导演的“颜色革命”在多国轮番上演，相似的“剧本”背后，都暗藏着同一个“主题”——干涉别国内政、维护美国霸权。

　　对于由此给世界带来的灾祸，美国政客毫无愧色。美国前总统国家安全事务助理博尔顿竟然得意地宣称，他曾协助策划在别国发动政变，“为了美国的最大利益，这就是该做的”。

　　武装入侵之祸：“以‘传播民主’为由对他国发动战争”

　　2021年8月30日，美军撤离阿富汗首都喀布尔，结束持续20年的阿富汗战争。就在此前一天，美军无人机炸死喀布尔一家十口人，其中包括7名儿童——生于战乱之中的他们，最终未能见到和平来临的那一天。

　　如今，受害者的照片被挂在他们生前所住小院大门上方，提醒着阿富汗人不要忘记美军在这里犯下的罪行。43岁的扎尔梅纳就住在小院对面，回忆起噩梦般的惨剧，她的泪水止不住涌出。“他们（美军）在时，我们每天都看到阿富汗人被杀害，包括儿童。”

　　发动阿富汗战争时，美国信誓旦旦宣称要帮助阿富汗建立“民主、繁荣”的国家。然而，他们最终给阿富汗人留下的却只有死亡和贫困。“养家糊口都靠我丈夫，他在街上帮别人搬重物，每天只能挣40至70阿富汗尼（1美元约合87阿富汗尼）。”扎尔梅纳早已记不清上次为家人买新衣服是什么时候，全家六口上一次吃肉已是6个月前。

　　说起美国在阿富汗的罪行，阿富汗政治分析人士比拉勒·巴瓦尔满腔怒火。他指出，美国发动战争根本不是为了给这个国家带来“民主和自由”，而是完全出于地缘政治考虑，“民主只是美国扩张霸权的借口”。

　　漫长的战争夺去17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民或流离失所。不仅如此，美国在撤军同时还蛮横霸道地冻结了阿富汗央行在美国的巨额资产，令阿富汗人的处境雪上加霜。

　　“自由民主繁荣”的大饼，美国在入侵伊拉克时也曾画过。可萨达姆政权被推翻后，伊拉克人民发现等待他们的只有无尽的灾难和伤痛。根据全球统计数据库的资料，2003年至2021年，约有20.9万伊拉克平民死于战争和冲突，约有920万伊拉克人沦为难民或流离失所。

　　伊拉克大学法学教授纳吉布·朱布里说：“美国是一个战争帝国。它不顾国际社会反对，在未获联合国安理会授权的情况下发动了多场战争，借口是‘传播民主’。所有这些战争都违反了国际法，包括阿富汗战争和伊拉克战争。美国占领这些国家，把它们变成暴力和恐怖主义盛行的动荡之地，酿成巨大的人道主义灾难。这是什么样的‘民主’，竟然与国际法相抵触？”

　　“自1950年以来，全世界最残暴的国家一直都是美国。”美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯在接受新华社记者采访时说，“民主只是美国的说辞，他们眼中只有霸权。”（参与记者：黄灵、潘晓菁、邹学冕、熊茂伶、凡帅帅、董亚雷、朱雨博、陈汀）

(责编：贾文婷、燕勐)

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