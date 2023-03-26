近日，日本政府执意强行推进福岛核污染水排海计划在国际社会上引发强烈批评。美国伍兹霍尔海洋研究所高级研究员肯·布塞勒在2011年福岛核事故后曾多次前往日本，研究福岛核事故对海水造成的影响。布塞勒认为，经过处理的核污染水仍含有多种放射性核素，因此不赞成核污染水排入海洋。

美国伍兹霍尔海洋研究所高级研究员 肯·布塞勒：我担心我们对核污染水的总释放量还没有足够了解。我们还没有被告知这1000多个储罐中所有不同形式放射性核素的完整说明，现在的注意力主要集中在氚上。我认为我们必须继续要求日方对储罐里的物质进行全面说明，他们只分析了其中的20%到30%，这个数据一直不透明。

布塞勒表示，目前日本向海洋排放核污染水的主要数据依据是氚，不同的放射性物质在海洋中存续的方式不同，会给海洋生物和人类带来不同程度的危害。

美国伍兹霍尔海洋研究所高级研究员 肯·布塞勒：化学性质决定污染物是随水移动还是在当地沉积，也决定了它们在鱼或人体内停留的时间。所以氚可能就像水一样，很快就会排出人和鱼的体内，但铯137、铯134之类可能需要数周或数月的时间才能排出，还有锶90或钚会沉积在骨骼中，它们可能会在你摄入后数年才被排出体外，这会造成长时间的损害。

布塞勒还表示，目前没有证据表明福岛核污染水中的放射性核素已被清理干净，放射性废物无论浓度高低都可能对海洋环境构成重大威胁。

美国伍兹霍尔海洋研究所高级研究员 肯·布塞勒：12年来我没看到证据表明，他们能够做到清理放射性废物。因此，我持怀疑态度。《伦敦倾废公约》禁止将放射性废物排放入海洋，核污染水是在太平洋中流动的，它不再只是在日本境内。

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