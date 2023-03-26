刘长煌译

英国《经济学人》杂志3月23日文章，原题：美国年轻人对中国更友好 美国和中国之间的竞争正渗透到大学宿舍。出于国家安全考虑，美国至少有29个州禁止在政府设备上使用中国公司字节跳动旗下的视频应用程序TikTok。许多大学还禁止学生在校园无线网络上使用该应用程序。在现实生活中，这就意味着学生需要使用移动数据而不是无线网络，来观看朋友在联谊会招募中展示穿搭的视频。美国年轻人对TikTok禁令的震惊也反映出，他们与父母对中国的看法存在极大不同。

《经济学人》和英国舆观调查公司最近的民意调查显示，不同年龄段的美国人对中国的看法存在惊人差异。大约25%的18至44岁美国人表示，他们将中国视为“敌人”，而在45岁及以上的美国人中，这一比例约为52%。认为中国“友好”的美国年轻人数量，几乎和那些认为中国是“敌人”的人一样多。而只有4%的美国老年人将中国视作友好。

与年长的人群相比，年轻的美国人也不太可能将俄罗斯视为敌人，尽管与中国相比，所有年龄段的人都对俄罗斯表现出更强的敌意。这可能是因为俄乌冲突，以及冷战时期美国老一辈对苏联挥之不去的反感。

与此同时，党派人士对中国的看法正在转变。长期以来，共和党人比民主党人更有可能将中国视为对手，但现今两党都变得更加鹰派。2017年唐纳德·特朗普就任美国总统时，只有10%的民主党人和20%的共和党人表示他们认为中国是敌人，但是截至上周，34%的民主党人和48%的共和党人持这种观点。（刘长煌译）

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