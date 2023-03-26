当地时间3月22日，由中央广播电视总台欧洲拉美地区语言节目中心主办、黑山媒体局视频门户网站和黑山大学经济学院共同承办的“中国式现代化与世界新机遇”研讨会在黑山首都波德戈里察举行。黑山名誉总统武亚诺维奇、中国驻黑山大使范琨、黑山资本投资部国务秘书沙赫马诺维奇、黑山前驻华大使帕约维奇等政要、专家学者、媒体代表及青年学生共200余人参会。

△“中国式现代化与世界新机遇”研讨会在黑山首都波德戈里察举行

武亚诺维奇名誉总统在致辞中表示，黑中传统友谊深厚，中国始终坚持大小国家一律平等和互不干涉内政原则与黑山开展务实合作。黑山将继续坚持一个中国原则，不断深化两国政治互信和互惠合作，密切双边人文交流，推动黑中友好合作关系实现新的发展。

△黑山名誉总统武亚诺维奇

中国驻黑山大使范琨展示中国在海底隧道、高速公路、高速铁路、运输港口、新能源发电等领域建设成就短视频，结合翔实数据和鲜活案例，生动讲述了中国式现代化为世界带来的启发与机遇。他强调，作为黑山的老朋友、真朋友，中方愿同黑山各界携手努力，积极探索通过一揽子投资建设、推进区域互联互通、开展三方合作等方式，进一步挖掘各领域合作潜力，延续两国传统友谊。

△中国驻黑山大使范琨

黑山资本投资部国务秘书沙赫马诺维奇在发言中表示，近年来，在共建“一带一路”倡议和中国-中东欧国家合作机制的推动下，中国同包括黑山在内的各国共享发展机遇，两国在交通基础设施、新能源等领域合作成果丰硕。

△黑山资本投资部国务秘书沙赫马诺维奇

黑山前驻华大使帕约维奇表示，世界的发展离不开中国。黑山应进一步加强与中国在经贸、基础设施建设、新能源、人文交流等领域的合作，不断推动务实合作走深走实。

△黑山前驻华大使帕约维奇

黑山商会会长德拉基奇表示，2022年黑中双边经贸总额远超往年，黑山对华出口潜力巨大。她指出，由中国企业承建的黑山南北高速公路，不仅极大推动了黑山经济发展，也成为黑山通往欧洲内陆的重要通道。

△黑山商会会长德拉基奇

黑山国家广播电视台、亚德里亚电视台、第一电视台、TVE电视台、城市电视台、黑山媒体局视频门户网站、《胜利报》网站、《今日报》网站、《银行家报》网站和塞尔维亚贝塔通讯社、《信使报》网站、波黑BN广播电视台官网等黑山、塞尔维亚、波黑近40家主流媒体平台对活动进行了直播或报道。

△黑山多家主流媒体对研讨会进行报道

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记者丨赵洪超 王婷婷 田宇

(责编：贾文婷、燕勐)