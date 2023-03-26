新华社北京3月26日电 奥地利维也纳工业大学的研究团队日前用氧化物陶瓷制造出一种可充电的氧离子电池，其成本相对较低，使用寿命长，适合需要大规模储存电能的场合。

维也纳工业大学日前发表新闻公报说，一些氧化物陶瓷既能传导离子也能传导电子，已用于制造燃料电池等发电装置。该校研究团队以这类混合导电陶瓷材料作为电极，研制出储能用的电池，它依靠氧离子在电极之间来回运动产生电流，就像锂离子电池依靠锂离子的运动那样。

这种氧离子电池不含可燃材料，排除了火灾风险。使用过程中流失的氧可以通过辅助电极直接从空气中补充，让储电能力不断“再生”，实现超长的使用寿命。相关论文即将发表在美国《先进能源材料》杂志上。

研究人员表示，该新型电池的能量密度比锂离子电池低，不适用于智能手机和电动汽车等产品，但其储电能力可维持长时间不衰退，对工业储能有实用价值，例如储存风力发电产生的电能。此外，该电池不需要使用稀少、昂贵的材料。目前研究团队制造的原型电池含有稀土元素镧，将来可望用更廉价的材料取代，相关研究已在进行中。

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