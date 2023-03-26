人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

我国外贸韧性不断增强

2023年03月26日09:53 | 来源：央视网
小字号

　　央视网消息（新闻联播）：今年以来，面对欧美市场外需减弱、国际竞争加剧等挑战，外贸企业积极应对，想办法稳住订单，同时拓展新市场，中国外贸韧性正在不断增强。

　　在义乌国际商贸城，前来采购中国商品的外国客商随处可见。3月以来，义乌国际商贸城日均客流量超20万人次，其中，日均进场的外商超过1600人，同比增长30.2%。

　　前两个月，针对外部市场出现的变化，各地政府积极引导企业调整出口方向。这个玩具企业组成的商会正在推进行业标准制定，由过去适应欧美市场变为更精准匹配东盟、阿拉伯国家等市场需求。

　　拓展多元化市场有效增强了外贸出口的稳定性，今年前两个月，我国对东盟和“一带一路”沿线国家的出口都增长了15%以上。与此同时，针对国际分工调整带来的订单转移，许多外贸企业更是主动求变，开始打造自有品牌，摆脱对于代工订单的路径依赖。

　　商务部数据显示，今年前两个月，我国货物进出口总额突破6万亿元人民币，为历史同期的第二高值。在周边国家出口普遍下降的背景下，中国出口总额3.5万亿元人民币，继续保持了正增长。

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部