央视网消息（新闻联播）：今年以来，面对欧美市场外需减弱、国际竞争加剧等挑战，外贸企业积极应对，想办法稳住订单，同时拓展新市场，中国外贸韧性正在不断增强。

在义乌国际商贸城，前来采购中国商品的外国客商随处可见。3月以来，义乌国际商贸城日均客流量超20万人次，其中，日均进场的外商超过1600人，同比增长30.2%。

前两个月，针对外部市场出现的变化，各地政府积极引导企业调整出口方向。这个玩具企业组成的商会正在推进行业标准制定，由过去适应欧美市场变为更精准匹配东盟、阿拉伯国家等市场需求。

拓展多元化市场有效增强了外贸出口的稳定性，今年前两个月，我国对东盟和“一带一路”沿线国家的出口都增长了15%以上。与此同时，针对国际分工调整带来的订单转移，许多外贸企业更是主动求变，开始打造自有品牌，摆脱对于代工订单的路径依赖。

商务部数据显示，今年前两个月，我国货物进出口总额突破6万亿元人民币，为历史同期的第二高值。在周边国家出口普遍下降的背景下，中国出口总额3.5万亿元人民币，继续保持了正增长。

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