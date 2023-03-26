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塞浦路斯人士：中国式现代化值得世界各国学习借鉴

2023年03月26日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社尼科西亚3月25日电（记者 郭明芳）中国驻塞浦路斯大使馆日前举办“两会与中国式现代化·民主观·文明观”座谈会。与会塞方人士表示，中国式现代化值得包括塞浦路斯在内的世界各国学习借鉴。

　　座谈会持续约4个小时，现场互动频繁、气氛热烈。塞浦路斯总统府前新闻办公室主任安德烈亚斯·约瑟夫、塞前驻华大使马里奥斯·耶罗尼米蒂斯和安东尼斯·图马齐斯、塞劳动人民进步党政治局委员尼科斯·约奥努以及塞主流媒体记者等20余人出席座谈会。

　　与会嘉宾表示，中国两会为进一步推动中国式现代化作出规划，对中国持续稳定发展具有重要意义。中国式现代化致力于增进人民福祉，值得包括塞浦路斯在内的世界各国学习借鉴。民主对于一国现代化发展具有重要意义，个别国家言行不一、自私自利的行为值得警惕。

　　与会嘉宾高度赞赏中国领导人提出的全球文明倡议，认为各文明间应坚持平等、互鉴、对话、包容，实现相互借鉴、共同发展。他们表示，中国作为联合国安理会常任理事国，是维护世界和平与稳定的重要力量，期待中国在国际舞台上发挥更大作用。

　　中国驻塞浦路斯大使刘彦涛表示，全球文明倡议是中国向世界提供的又一重要公共产品，期待中塞两国进一步加强文明交流互鉴，为促进人类和平与发展事业、推动构建人类命运共同体贡献力量。

(责编：贾文婷、燕勐)

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