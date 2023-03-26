新华社北京3月25日电 专访：希望更多西方受众了解真实的中国——访法国学者罗弘

新华社记者周昊瑾 徐永春 杨骏

“我明显感觉到，越来越多的西方民众开始对西方媒体描绘的中国形象表示怀疑。”法国学者罗弘（洛朗·米舍隆）近日在北京接受新华社记者专访时表示。

旅居中国二十五载的罗弘最近在接受法国媒体采访时谈论了其新书《理解中国与西方的关系》的写作感受。在这部书中，他力求客观真实地呈现今日中国，鲜明的观点引起法国媒体兴趣并收获不少好评。

“为什么我看西方媒体报道中国的内容和我多年来在中国的所见所闻有那么多出入？这是我一直对一些西方媒体表示怀疑的原因 。”罗弘说，一些西方媒体的选择性失明一直困扰着他。

“很多欧洲朋友和美国朋友经常问我，为什么我能在一个只有‘负面新闻’的国家生活这么久？”罗弘说，“他们的偏见，是促使我写书的一大动因。”

在罗弘看来，上述现象实际上是西方少数精英操纵一些媒体，不断对中国进行妖魔化的结果。

谈到西方媒体针对中国的谣言和诽谤时，这位法国学者批评说：“西方总有这样一些精英，他们一边通过主流媒体对中国进行污名化，一边又不断在中国追加投资”。

罗弘在接受法国媒体采访时指出了西方媒体对中国认知的谬误。

2023年2月，在与法国网站“地缘政治”的在线访谈中，他表示，中国承受了西方的无端指责。他说：“我们必须问问自己，（西方）记者的脑子里都在想些什么？为什么他们都没有进行最起码的调查研究？无论是中国官方发布的数据，还是国际组织进行的统计，人们都能以各种方式获取，为什么他们（西方记者）很少提到？”

对于西方媒体涉华报道的失真，罗弘在书中将其总结为一些西方记者的“失明”，即对中国发展的正面报道总体上都不会被编辑播发，因为这些西方媒体不希望受众真正了解中国取得的发展成就。

在他看来，少数西方国家将中国视为全方位的对手，极力渲染所谓“中国威胁论”，并从中牟利。中国也因此成为一些西方媒体负面宣传的焦点。

罗弘指出，西方一些人用各种手段对媒体进行操纵，但很多民众仍然希望了解中国发展进程中真实积极的一面。“民众有一种期待，他们希望能够听到一些（关于中国）积极的、至少是基于事实的报道。”

罗弘表示，他在与法国媒体进行交流时，更愿意基于中国的发展现状来介绍中国，使更多西方受众能够了解真实的中国。

罗弘在书中写道，在西方一些人对中国污名化的背后，是以美国为首的西方国家声称要维护所谓“基于规则的秩序”，“但这一规则实际上是模棱两可、孤立于国际法之外的规则”。这样的规则只能服务于少数人的利益，动摇多边主义、打击新兴力量。

“尽管一些西方势力试图与中国对抗，但其实国际社会越来越多的有识之士对中国在促进合作方面发挥的作用表示赞赏。”罗弘说，“非洲朋友们都很明白，与像中国这样的国家合作对他们有益，因为中国从不会进行掠夺，而是力求真正实现共同发展。”

谈到构建人类命运共同体理念时，罗弘认为这一理念的践行有利于消除发展中国家的极端贫困，让经济发展惠及所有人而不仅仅是少数国家的精英。

“中国不是西方的敌人。”罗弘说，双方尽管存有差异，但也拥有广泛的共同利益。“在相互尊重和理解的前提下，双方应携手同行，为世界带来更大福祉。”

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