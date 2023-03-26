新华社莫斯科3月25日电（记者 华迪）据俄罗斯媒体24日报道，丹麦方面邀请“北溪-2”天然气管道俄方运营商参与打捞水下可疑物体后，俄总统新闻秘书佩斯科夫对此表示欢迎。

俄媒体援引佩斯科夫的话说，“管道所有者被邀请参与调查框架下的重要行动是个好消息”，调查工作应公开透明，囊括所有相关国家参与其中。他表示，该物体在管道接缝处附近被发现，确认该物体为何物及其是否与“恐怖袭击”有关，这一点至关重要。

丹麦能源署23日晚发布新闻公报说，丹方在位于该国专属经济区海域的“北溪-2”天然气管道旁发现一可疑物体。据丹麦国防部提供的图片，该物体呈圆柱形，高约40厘米，直径约10厘米。丹麦能源署初步判断其可能为海上烟雾浮标。

新闻公报说，经丹方有关部门评估，该物体并不构成直接安全风险。为进一步澄清该物体性质，丹麦当局决定在丹国防部协助下打捞该物体。同时，丹麦能源署已邀请负责“北溪-2”运营的北溪天然气管道二线公司参与这一行动，将在得到答复后开始打捞行动。

据塔斯社援引丹麦能源署消息报道，北溪天然气管道二线公司24日已通知丹麦能源署，表示接受邀请参与打捞。该公司新闻局表示，正等待丹麦能源署有关打捞的行动计划。

2022年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。2023年2月8日，美国知名调查记者西摩·赫什发文爆料说，“北溪”管道系遭美国情报部门和美军人员秘密破坏。美国政府对此予以否认。（参与记者：林晶）

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