吴昊 朱艺琳 张卓文

新华社北京3月25日电（记者吴昊 朱艺琳 张卓文）从漂洋过海的巴西肉类制品亮相中国餐桌，到“中国制造”的轨道列车穿行于巴西第一大城市圣保罗；从贯穿巴西南北的美丽山输电工程点亮万家灯火，到满载巴西咖啡的货船检验通关……近年来，中国和巴西经贸合作迎来快速发展，交出了一份亮眼的“成绩单”。

1月7日，载有6.8万吨巴西玉米的货轮抵达广东麻涌港。新华社记者 黄国保 摄

今年1月，满载巴西输华玉米的货轮，经过一个多月的航行，从巴西桑托斯港驶抵广东麻涌港。除了玉米，巴西的大豆、鸡肉、食糖等农畜产品早已通过各类渠道，进入中国寻常百姓家。

中国高水平开放的红利给巴西企业带来更多发展机遇。2022年第五届中国国际进口博览会上，300平方米的巴西展馆向中国消费者展示牛肉、咖啡、蜂胶等特色产品。

中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴。巴西也是首个对华贸易额突破千亿美元的拉美国家。据中国海关总署数据，2022年，中国与巴西进出口总额达1713.45亿美元，中国从巴西进口大豆和冻牛肉分别达5440万吨和110.5万吨，占各自进口总量的59.72%和41%。

2021年12月3日，第四届巴西咖啡推广日活动在上海虹桥国际咖啡港举行，一名咖啡师在活动中用巴西咖啡豆为来宾制作咖啡。新华社记者 方喆 摄

对外经济贸易大学中国葡语国家研究中心首席专家王成安说，中巴两国经济互补性强，中国市场对于巴西大宗产品的需求正在不断扩大。

中国社科院拉美所国际关系室副主任、巴西研究中心执行主任周志伟认为，农产品、矿产品以及石油“三足支撑”的贸易结构将让两国经贸合作行稳致远。

今年2月，中国人民银行与巴西中央银行签署了在巴建立人民币清算安排的合作备忘录。周志伟说，这一合作备忘录的签署有望提高双边贸易效率，抵消外部风险，让两国经贸合作多了一份更有效的保障机制。

中巴双边贸易稳步发展的同时，投资合作也日趋活跃。中国早已成为巴西重要直接投资来源国。

2月14日，在巴西北里奥格兰德州若昂卡马拉市，当地居民在中国国家电网公司巴西苦咸水淡化公益项目社区取水点外取水。新华社记者 陈昊佺 摄

巴西在水利、铁路、公路和城市建设等领域拥有广阔空间，中国在巴投资增长势头迅猛，产业布局、投资形式多样。“中国制造”的新名片，正惠及越来越多的巴西民众。例如，国家电网在巴西相继投资建设了美丽山特高压输电项目、特里斯皮尔斯水电送出项目等多个大型绿地输电特许权项目。

在巴中资企业助力完善巴西基础设施建设，同时积极投身公益事业。日均可产80吨纯净水的苦咸水淡化项目，让巴西若昂卡马拉市居民“苦尽甘来”，摆脱了饮水难的问题。

近年来，中巴合作的巨轮正驶向一片全新海域。在第五届中国国际进口博览会上，巴西首次为科创企业在进博会创新孵化专区设立专门展区，吸引了19家巴西企业参展，涵盖新能源汽车、智慧农业和碳减排等领域。

巴西参展商志奥空间科技服务有限公司是一家运用无人机技术提高资源管理效率的企业。公司在建立时就采用巴西和中国“双总部”布局，以更好地整合企业资源。

“中国市场有许多技术领先的行业翘楚，同他们交流提升了我们的竞争力，这有助于我们的巴西总部拓宽国内市场。”公司创始人路安说，他对中巴经贸合作充满信心，“我们的前景和中巴合作的未来紧密相连。”

中国和巴西互为重要经贸伙伴。近年来，两国贸易往来稳步发展，投资合作日趋活跃。专家认为，“多元化”将成为中巴经贸合作的新趋势。

王成安认为，未来中巴在前沿技术方面的产业化，将为两国贸易提供更加广阔的空间。双方本就紧密的经贸关系有望更上一层楼，两国互利互惠的务实合作必将成为发展中大国携手发展的典范。

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