东帝汶全盛AR咖啡工作人员正在冲制咖啡。

本报记者 孙广勇摄

在嘉法狮法国实验室，工作人员在进行材料配比实验。

嘉法狮集团供图

今年中国《政府工作报告》提出，2023年中国国内生产总值增长预期目标为5%左右，这为被阴霾笼罩的世界经济带来希望的曙光，也让努力抓住中国机遇的外国企业吃下“定心丸”。接受本报记者采访的多家外国企业对中国未来发展和企业自身在华发展前景充满信心，期待实现合作共赢。

德国工业连接技术供应商——

“‘共同创造’是技术合作的新主题”

“我们在中国已有30多年的生产、销售和开发经验。对我们来说，与中国客户保持密切联系是首要任务。”浩亭技术集团董事会主席菲利普·浩亭（中文名洪斐立）表示。

来自德国的浩亭技术集团是世界领先的工业连接技术供应商。工业连接器是现代工业不可或缺的关键部件，无论是电子产品、高速动车、机器人抑或风力发电机，都需要连接器将各类线路串联起来才能正常运行。1988年，浩亭技术集团进入中国市场。此后，该集团参与了中国许多重大建设项目，在华业务涉及轨道交通、风能、发电和输配电、数据中心、机器人等多个领域。

对于浩亭技术集团而言，中国市场在其全球整体布局中的地位举足轻重。“中国在交通、风能、电池技术和电子存储技术等领域拥有许多创新技术。例如在风能领域，中国是全球技术领先者之一，也是世界上风电产能最大的国家。”洪斐立表示，中国重视可持续发展并加大对可再生能源的投资，对浩亭技术集团来说，意味着巨大的市场机遇。

面对中国高速增长的锂电池储能市场，该集团工程师专门为模块化电池存储系统开发新的安全连接技术，以加快储能系统的安装并提高运行效率，满足中国锂电池行业对更高电压和电流以及更好保护的新需求。“我们希望进一步加强本地化——不仅在生产和销售领域，还包括研发、创新和服务领域。”洪斐立说，对德国和欧洲企业来说，中国不仅是销售市场，还是进行合作研究和技术研发的理想之地。

如今，浩亭技术集团在中国已经拥有许多技术合作伙伴和供应商。“‘共同创造’是技术合作的新主题。我们正与中国合作伙伴共同为中国本土市场开发定制解决方案，以满足中国技术发展和市场需求。”洪斐立表示，期待未来与中国伙伴共同研发更多新产品和新技术，特别是在机器人、可再生能源和数据中心领域，“让这些在中国产生的合作成果走向全球市场。”

全球生物制药企业——

“中国在医疗卫生领域取得的成就非常了不起”

“前不久，中国全国两会胜利闭幕。今年《政府工作报告》中提到‘更大力度吸引和利用外资’‘落实好外资企业国民待遇’，这体现了中国政府通过改善营商环境、保障外资企业各项合法权益，为外商来华投资创造更多便利条件的决心。”谈起在华发展，辉瑞全球生物制药商业集团中国区总裁让—克里斯托夫·波恩托（中文名彭振科）充满期待，“更加开放的中国将为各国企业提供更多的机遇和空间。”

自30多年前进入中国市场，辉瑞亲历了中国社会经济发展的巨大进步。彭振科表示，作为最早一批进入中国市场的外资药企，辉瑞深切感受到中国营商环境持续优化，在药物研发等领域逐步与国际接轨。

“中国在医疗卫生领域取得的成就非常了不起。”彭振科感慨，让14亿多人口获得所需的医疗服务是一项非常艰巨的任务，“中国做到了。”

近年来，中国在医疗服务方面的高质量发展让彭振科深有感触。“我想举两个例子，一是中国药品审评审批程序更加高效，这让我们的一些药品实现了中美同步上市，快于欧盟国家和日本，以最快的速度把创新药带给患者；二是现在我们每年都会积极参加中国国家医保谈判，有的药品实现了在注册上市的当年就进入中国医保目录。”

彭振科注意到中国之前出台了《“健康中国2030”规划纲要》、今年2月发布了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，他表示：“中国着力提高农村地区医疗保障水平，逐步缩小城乡、地区、人群间基本健康服务和健康水平的差异，将让广大农村地区患者享有和城市居民一样的医疗服务，这不仅有助于促进社会公平，对于国际制药企业来说也意味着巨大机遇。”

彭振科表示，中国制造业转型升级成绩斐然，由中国制造向中国创造转型，体现出中国政府对创新的高度重视。中国持续完善的政策环境促进了创新发展，创新环境的不断优化又吸引了更多外资企业扩大在华发展。目前，辉瑞在上海张江高科技园区和武汉光谷设有两个研发中心，在中国的近7000名员工中，约有1500名是专业研发人员。

“对我们来说，在中国的研发业务不仅对中国市场至关重要，对集团全球研发业务也举足轻重，中国研发中心已成为集团全球研发体系的重要组成部分。未来我们将加强与中国学术机构、高校、本土生物医药企业的合作，助力中国创新药的研发、应用和可及，为患者提供更好的保障。”彭振科说。

今年是中国改革开放45周年，博鳌亚洲论坛将于本月底举行。彭振科表示，近年来，中国一系列高质量对外开放的政策举措出台落地，搭建起众多鼓励创新、加速创新的平台，这些都将为在华外资企业的发展注入更多信心和发展动力。

法国精细化学品公司——

“抓住中国市场机遇，实现更大发展”

“中国经济充满韧性、活力和潜力。40多年来，我们与中国的合作伙伴建立了紧密的技术和商务联系，我们对中国市场充满信心。”法国嘉法狮集团首席执行官爱德华多·德普格利期待，中国经济持续复苏为该集团带来更多发展机遇。

1880年在法国里昂创办的嘉法狮集团是一家精细化学品公司，致力于个人护理品和医药行业特色原辅料的研发、生产和销售。该集团主席塞戈莱娜·穆瓦朗—格罗介绍，嘉法狮上世纪80年代进入中国市场时，恰逢中国改革开放起步，中国各地呈现出一片蓬勃发展的景象。感受到中国市场的活力，该集团萌生了扎根中国的想法。2007年，嘉法狮在中国上海成立分公司，并建立了应用实验室，根据中国客户和市场的特点进行配方样本调整。

谈起在中国市场的发展，德普格利表示，上海分公司只是一个开始，未来还将建立更多的分公司和生产基地，“这些年，我们见证了中国在科研和创新领域投入巨大，取得了诸多前沿创新成果，一些科技前沿领域开始进入并跑、领跑阶段，这也让我们坚定了拥抱中国市场的决心。”

下个月，穆瓦朗—格罗计划去中国出差，想到很快就可以再去中国，她激动地说：“我很期待同我们的客户和同事面对面交流。同时，我们也会邀请中国的专家和研究人员来嘉法狮法国生产基地和实验室参观。”在她看来，中国对外开放的大门越开越大，不断进步、不断创新的中国让众多欧洲企业对在华长期发展充满信心。

去年以来，中国发布了新版《鼓励外商投资产业目录》，推出了鼓励外资研发中心发展等一系列专项政策，德普格利对此表示赞赏。在他看来，中国拥有稳定的产业链和供应链，并在努力建设有利于高水平开放的制度体系，随着中国优化调整疫情防控措施，中国经济将持续快速提振。“作为一家进入中国市场多年的外国企业，我们将同中国合作伙伴开展更加深入和密集的业务及学术往来，期待抓住中国市场机遇，实现更大发展。”德普格利说。

东帝汶咖啡企业——

“有更多咖啡种植者和咖啡出口商为中国的订单而忙碌”

走进东帝汶咖啡主产区埃尔梅拉的一家咖啡加工厂，宽敞的厂房内一片繁忙的景象。工人们先将咖啡豆倒入清洗池中反复冲洗，接着送到晒场晾晒，然后用机器脱壳后进行分装储存。近年来，东帝汶销往中国的咖啡数量大幅上升，咖啡企业效益不断增长，当地农民、加工厂工人的生活也越来越好。

东帝汶位于东南亚努沙登加拉群岛，当地水土气候等条件非常适合咖啡树生长。作为东帝汶的主要出口农产品，咖啡的出口额占该国农产品出口总额的约90%。

“东帝汶咖啡进入中国市场，离不开中国国际进口博览会这个平台。”东帝汶咖啡协会会长伊万杰利诺介绍，一开始，东帝汶咖啡只是以小批量散装形式进入中国市场，进博会让它获得了更多关注。在第三届进博会上，前来与东帝汶咖啡企业洽谈的客户络绎不绝，该国野生麝香猫屎咖啡一跃成为“网红”，其他精品咖啡也随之走红。次年，东帝汶对华出口各类咖啡豆总量同比增长140%。“随着东帝汶咖啡在中国的知名度逐渐提升，越来越多东帝汶咖啡企业计划进入中国市场。”伊万杰利诺说。

东帝汶全盛AR咖啡就是其中一员。“去年，我们首次在线参加进博会，带去了有机精品咖啡和野生麝香猫屎咖啡等高品质商品，反响很好。今年我们计划现场参加进博会、广交会等展会，期待对接更多客户、争取更多订单。”公司经理路易斯说。

北京咖啡行业协会数据显示，过去几年，中国咖啡消费年增长率超过10%。如今，在中国的短视频平台上，路易斯和他的同事们带着来自东帝汶的咖啡，每周面向中国客户做一次直播。“消费者在不断增加，中国巨大的消费市场和开放的态度让我们对未来充满信心。”路易斯说。

近年来，中国驻东帝汶使馆联合云南对外友协，与东帝汶农业渔业部、东帝汶旅游贸工部合作，为东帝汶咖啡产业提供经济援助和帮扶，搭建两国咖啡商协会和企业间合作交流的平台，以推动咖啡产业、贸易合作和人力资源培训，这也为东帝汶咖啡产业发展带来机遇。“现在，有更多咖啡种植者和咖啡出口商为中国的订单而忙碌，他们对中国市场充满期待。”伊万杰利诺说。

墨西哥肉类企业——

“公司在中国的销售额持续以两位数的速度增长”

“2018年我们参加了首届进博会，和一些潜在客户建立了很好的关系；2019年再次参加进博会时，我们获得了许多采购意向，成功开启了公司与中国伙伴的合作。在那之后，我们每年有超过1500个集装箱的优质肉类商品运往中国。”回顾进入中国市场的经历，墨西哥莱斯食品公司创始合伙人迭戈·赖斯很高兴，“中国市场对我们有巨大的吸引力。”

莱斯食品公司从事牛肉等肉类商品的加工与贸易。随着中国经济增长，中国高端肉类消费市场蕴含巨大潜力。“中国居民购买力和消费水平的大幅提升，为我们打开了一扇窗。”赖斯表示，中国已经成为该公司最重要的出口目的地，“目前，公司在中国的销售额持续以两位数的速度增长，这促使我们将大部分注意力放在中国市场上。我们的未来就在中国。”

在赖斯看来，中国对肉类商品标准要求十分严格，这促使包括莱斯食品公司在内的企业不断改进生产流程，以进一步提升产品质量。“为进入中国市场，我们对商品质量严格把关，获得了各类认证。如今，我们的产品已成为墨西哥同类出口产品中的佼佼者。同时，我们还提供客户所需的商品定制方案，以满足高端消费者的需要。”赖斯说。

短短几年，得益于中国市场消费的增长，莱斯食品公司实现了飞速发展，并计划进一步加大投资，增加生产线以提高加工能力。

近年来，中国和墨西哥的经贸关系不断发展。如今，中国已是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥是中国在拉美的第二大贸易伙伴。赖斯对两国双边经贸关系的发展十分乐观，“未来5到10年，中国市场对我们公司的发展至关重要。我们将继续提升商品品质，积极参加中国举办的各大展会，进驻更多电商平台，为广大中国消费者提供优质商品。”

（本报记者王骁波、李强、孙广勇、刘玲玲、谢佳宁采写）

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)