新华社日内瓦3月24日电 联合国人权理事会第五十二届会议主题边会“新时代的少数民族权利保障”24日在日内瓦万国宫举行。会议由中国少数民族对外交流协会主办，来自多个机构的中外专家学者以线上线下相结合的方式围绕主题展开研讨。

日内瓦爱梦成真基金会主席司徒博说，他曾亲眼目睹中国各民族共居、共学、共事、共乐的场景，平等团结互助和谐的民族关系令他印象深刻。人权保护和发展存在多种形态和模式，都应受到尊重。

中央民族大学美籍专家马克·力文说，中国各民族“像石榴籽一样”紧密团结。他的各民族学生们都以身为中国人感到自豪，是国家给他们提供了丰富多彩的学习机会。

维吾尔族学者祖农·纳司尔丁介绍了中国充分保障少数民族受教育权情况。他分享了自己从小接受维吾尔语教育，用维吾尔语参加高考，完成维吾尔语言文学专业博士学业，从事少数民族语言教学、科研工作并定期参与国家开展的少数民族语言和文化保护工作的经历。

中国西藏文化保护与发展协会理事李希介绍了中国发展寄宿制教育，确保偏远地区农牧民子女受教育权情况。他表示，寄宿制学校教育是现阶段解决农牧区教育问题较为有效的一种模式，在包括西藏在内的中国很多地方成功实施。寄宿制教育根据学生和家长的需求设置，十分重视家庭教育参与，有效推动了西藏教育的均衡化普及和高质量发展。

来自壮族的友成企业家乡村发展基金会秘书长零慧分享了在少数民族地区开展少数民族女性非遗传承人培训项目情况。在该项目支持下，当地少数民族妇女不仅自己脱贫致富，还带动乡亲实现共同发展。

中国少数民族对外交流协会副会长李焕才表示，中国在保障少数民族权利的理论创新和实践中，坚持人民至上、自信自立、守正创新、问题导向、系统观念、胸怀天下。然而，有些国家和组织却借中国民族议题大做文章，制造、散布一些耸人听闻的谣言谎言，其真实意图是通过恶意抹黑遏制中国发展。希望国际社会增进对中国保障少数民族权利有关理念和实践的了解，分享中国智慧和经验。

中国少数民族对外交流协会副秘书长邱鹏和来自蒙古族的理事陈九阳分别就以中国式现代化推进少数民族权利保障、依法保障少数民族权利发言。他们表示，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，是中国各族人民的共同梦想和目标。中国式现代化将有力推动民族平等、民族团结、各民族共同繁荣发展和中华民族共同体建设。

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 03 版）

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