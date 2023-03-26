新华社明斯克3月24日电 （记者鲁金博）第三十届明斯克国际书展国际展区开幕式23日在白俄罗斯国际会展中心隆重举行，来自白俄罗斯、中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗等19个国家共计430家展商参展。

中国展台前的参观者络绎不绝，他们饶有兴致地阅读中国图书。白俄罗斯语版和俄语版《习近平谈治国理政》《习近平讲故事》等著作成为展览的亮点。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在中国展台前，向白方官员和各国驻白外交使节介绍中方展出的图书，希望有更多的白俄罗斯读者阅读中国图书，更多的白俄罗斯学生学习中文，以加强中白人文交流，增进两国人民之间的友好情谊。谢小用还向白外交部长阿列伊尼克、白信息部长佩尔佐夫赠送了白俄罗斯语版《习近平讲故事》书籍。

本次展览由白俄罗斯信息部主办，将持续至3月26日。中国驻白俄罗斯大使馆、明斯克中国文化中心与尚斯国际出版集团合作，精选以白俄罗斯语及俄语出版的300种中国读物参展。

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 03 版）

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