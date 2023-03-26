本报记者 黄培昭

“这里终于有了通信信号，我可以跟家人联系了。”近日，在海拔5895米的非洲乞力马扎罗山最高峰上，当地导游帕斯卡尔给家人报了平安，心情非常激动。

帕斯卡尔陪同来自世界多地的游客攀登过60多次乞力马扎罗山。以前，山上没有通信信号覆盖，每次上山，他至少得有6天处于“失联”状态。“以后家人不用再为联系不上我而提心吊胆了。感谢中国企业，帮我们实现了通信梦。”

乞力马扎罗山位于坦桑尼亚东北部，素有“非洲屋脊”之称。它被联合国教科文组织列入世界遗产名录，每年吸引大量游客前来登山。然而，攀登乞力马扎罗山并非易事，需要6至10天才能登顶。时间长、体力消耗大以及通信不畅，对登山者是极大挑战。特别是在遇到极端天气或其他险情时，保持通信畅通就显得尤为重要。

据了解，目前在乞力马扎罗山运营的高速通信网络，是坦桑尼亚国家信息通信技术宽带骨干网络项目的一部分，由坦桑尼亚电信公司承建，华为坦桑尼亚公司捐赠了大部分通信设备。坦桑尼亚电信公司总裁彼得·乌兰戛说：“在项目建设过程中，我们和华为公司紧密合作。中国设备在极端气候条件下依然能高效稳定运转。”

“参与乞力马扎罗山高速通信网络建设工作，是中企支持坦桑尼亚实施《国家信息和通信技术政策》的具体体现。未来，我们将继续积极参与坦桑尼亚国家信息通信技术宽带骨干网络有关项目，特别是支持农村地区网络覆盖，助力该国实现发展目标。”华为坦桑尼亚公司总经理张龙表示，自2007年进入坦桑尼亚市场以来，华为为当地民众提供了可靠、安全的通信服务。

坦桑尼亚新闻、通信和信息技术部部长恩纳乌耶不久前登上乞力马扎罗山时说，中企助力“非洲屋脊”实现网络连接，为当地人带去希望和力量。他表示，通信信号的全覆盖不但可以帮助该国吸引更多游客，还将创造更多就业，推动通信产业发展，促进国家信息化建设。

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)