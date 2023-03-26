本报记者 邹 松 龚 鸣

日前，菌草技术应用非洲区域研讨会的参会代表在卢旺达首都基加利的一座菌菇农场参观。

黄万晴摄（新华社发）

“小小一株草，情接万里长。”以菌草为代表的中非农业交流合作项目兼具经济和生态效益，为广大非洲国家带去了解决粮食和贫困问题、实现可持续发展的希望。目前，这些“中国草”已在南非、卢旺达、肯尼亚、尼日利亚、坦桑尼亚、莱索托等非洲国家落地，成为当地民众的“致富草”“幸福草”。

“更多当地农户走上脱贫致富之路”

有的农户专门售卖新鲜和干燥的蘑菇以及蘑菇粉、蘑菇馅的油炸小吃等；有的农户培育出菌草菇，为当地的酒店、餐厅、集市等供货，利用废弃菌糟制作生物炭；有的农户从事菌袋生产、菌菇种植以及相关技术培训，带领周边农户共同致富……日前，菌草技术应用非洲区域研讨会在卢旺达首都基加利举行。来自联合国和非洲多国的与会代表参观了卢旺达多个菌菇种植农场，称赞“在菌草技术助力下，更多当地农户走上脱贫致富之路”。

菌草技术是中国在推进减贫脱贫过程中摸索出的一项成功实践，也是中国助力全球可持续发展作出的一项重要贡献。菌草技术通过“以草代木”栽培食用菌，解决了“食用菌生产必靠砍伐树木”这一世界难题，目前已在100多个国家付诸应用。

在卢旺达，已有超过3.5万名农民接受了菌草技术培训，3800余户家庭及50多家公司与合作社从事相关业务；在南非，希德拉菌草技术研究培训中心为当地农民提供了200多个固定工作岗位，培训学员507人，1万多户家庭从中受益；在莱索托，“10平方米菌草菇栽培模式”得以推广，让缺地农民可以在10平方米的土地上实现年产新鲜菌草菇1.2吨，极大改善了当地人的生活；在马达加斯加，菌草技术为缓解一些地方饲料短缺、促进畜牧业发展发挥了重要作用……

卢旺达青年德玛斯曾是中国援助卢旺达农业技术示范中心的一名翻译，因为工作关系，他更早了解和掌握了菌草技术。经过多年创业，德玛斯每月种植和销售菌草的收入大增。他说：“我住上了大房子，孩子有了更好的学校可以上，菌草完全改变了我的生活。”

在家乡推广菌草技术产业化的卢旺达农业委员会工作人员美蒂尔说：“菌草的使用范围很广，除了栽培菌菇，庄稼堆肥、牲畜饲料都用得上它。中国菌草是我们的‘幸福草’。”

来自莱索托的西奥艾赫拉是两个女孩的母亲，还有老父亲需要赡养。微薄的工资收入远不能满足基本生活需求。正在无助之时，她参加了中国援莱索托菌草技术合作项目。她说：“在中国专家耐心细致的指导下，经过4年的菌草菇种植，我的收入大大提高，生活有了保障。”

“中国智慧贡献全球的又一案例”

中非菌草交流合作已有近30年时间，探索出多种合作形式。例如，举办菌草技术培训，为非洲国家培养菌草专业本土化人才；建设菌草技术示范基地和示范中心，长期派遣专家开展技术本土化推广工作；与联合国有关部门合作召开系列研讨会，为非洲各国交流菌草产业发展经验打造平台……

尼依巴·伯瑟德是卢旺达一家菌草公司的创始人，也是从中国援助卢旺达农业技术示范中心走出来的企业家。她不仅种植菌菇，还尝试生产干菌菇、菌菇粉等加工产品，同时积极推广菌草技术，为5000多名当地农民尤其是妇女举办培训课程，鼓励他们成立菌菇生产合作社，扩大生产经营规模。

尼日利亚农业和农村发展部部长穆罕默德·艾哈迈德·阿布巴卡尔表示，希望与中国开展合作，利用菌草技术为畜牧业生产菌草饲料、栽培（食）药用菌、开发菌草生物质能源等。“我们希望通过这些项目，为尼日利亚青年创造更多工作机会。”

南非黑尔堡大学教授奥鲁斯根·奥耶巴德·艾库斯卡表示，中国的菌草技术如今已经在非洲大陆开花结果，成为非洲人民走向富裕的钥匙之一。中国为非洲摆脱贫困、实现可持续发展提供了有力支持。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示：“中国菌草技术是中国智慧贡献全球的又一案例。双方通过农业示范项目、技术培训等合作，为非洲培养了成千上万菌草人才，在减贫的同时促进生产性就业，惠及广大非洲民众。”

“帮助应对水土流失和荒漠化影响”

菌草是生态治理的先锋植物。它根系发达、光合效率高、适应性广，耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，抗逆性强、保水保土。其中，巨菌草高度可达7米，富含内生固氮菌，可在坡地、沙地、盐碱地快速生长，能有效改良盐碱地。

联合国经济与社会事务部在菌草技术应用非洲区域研讨会文件中指出了菌草独具的生态意义：“这项技术通过‘以草代木’种植蘑菇，不会砍伐树木和破坏环境。”“种植菌草有助于非洲遏制荒漠化。”“向发展中国家转让环境友好型的菌草技术并开展能力建设，有助于实现联合国2030年可持续发展目标。”

非洲国家的实践数据也充分证明了菌草的生态价值。在卢旺达，种植巨菌草地的土壤流失率比种植玉米减少97.05%—98.9%，水流失量减少80%—91.9%，菌草生态治理已被卢旺达列为国家水土流失治理的重点项目。据统计，莱索托南部地区64%的耕地水土流失严重，当地学者认为，与中国合作种植菌草将有利于保持和恢复现有耕地，涵养水源，防风固沙，提升农作物产量。

联合国世界粮食计划署西非地区反饥饿和营养不良卓越中心主任帕特里克·特谢拉表示：“菌草技术能帮助应对水土流失和荒漠化影响，并为应对土地退化提供解决方案，更好地支持非洲国家的粮食生产和农民生计。”

联合国经济和社会事务部国家战略和能力建设处处长阿姆松·西班达表示，菌草技术有助于消除贫困、减少饥饿、应对气候变化、促进妇女权益等，因此这项技术成为中国—联合国和平与发展基金的优先项目。

南非《独立报》评论称：“中国菌草技术有助于实现多个可持续发展目标，不仅可以促进畜牧业发展，帮助非洲民众脱贫、增加就业，还为防治水土流失树立了典范。”联合国驻卢旺达协调员奥佐尼亚·奥耶洛表示，菌草技术促进了卢旺达减贫和应对气候变化，有助于非洲可持续农业生产，将为非洲实现可持续发展目标作出贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)