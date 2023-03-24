新华社联合国3月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日在安理会表决“1718委员会”（对朝鲜制裁委员会）专家小组授权延期决议后作解释性发言，敦促安理会重视制裁对朝鲜造成的负面人道影响。

耿爽说，作为负责任大国和安理会常任理事国，中方支持全面、完整、准确地执行安理会有关涉朝决议，支持“1718委员会”和专家小组在严格履行授权基础上，推动有关决议得到有效落实。

耿爽指出，安理会涉朝决议明确规定，制裁措施不应对朝人道民生造成负面影响。令人不安的是，受制裁、疫情等因素共同影响，一段时间以来，朝鲜境内人道形势日趋严峻，安理会、“1718委员会”和专家小组理应对此予以重视并采取相应行动。为此，中方在不同场合多次予以呼吁，在此次决议草案磋商过程中也就此提出了一些建设性的修改意见。中方注意到，决议草案主笔国为解决各方关切作出一些努力，但中方所提修改意见的主要内容未被采纳，中方就专家小组工作方法和工作表现提出的一些建议也没有得到反映。中方对此表示遗憾。

耿爽说，中方希望“1718委员会”和专家小组在后续工作中能够针对上述领域认真加以改进，切实解决有关问题。中方也愿同各方保持协商，一道为此作出持续努力。

安理会23日一致通过第2680号决议，将“1718委员会”专家小组任期延长至2024年4月30日。

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