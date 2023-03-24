新华社联合国3月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日再次敦促有关国家撤销核潜艇合作的决定。

安理会23日举行公开会，审议安理会负责防止大规模杀伤性武器扩散的1540委员会的工作。耿爽在发言时说，确保防扩散规则得到全面、有效遵守在当前具有突出的现实意义。个别国家不顾质疑与反对，执意在所谓的“三方安全伙伴关系”框架下推进核潜艇合作。两个核武器国家和《不扩散核武器条约》存约国，史无前例地向一个无核武器国家转让数以吨计的武器级高浓铀。这一举动刺激军备竞赛，挑动阵营对抗，威胁地区和全球安全与稳定，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，对国际核不扩散机制构成严峻挑战。中方敦促有关国家摒弃陈旧狭隘的地缘政治观念，切实履行自身防扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动维护地区与世界的和平与安全。

他说，近年来，国际防扩散共识不断加深，应对非国家行为体扩散活动的努力有效增强。与此同时，防扩散形势依然严峻，单边主义和双重标准日益猖獗，广大发展中国家和平利用科技仍受限制，国际防扩散体系不公平、不合理的一面更为突出。中方呼吁营造有利的国际安全环境、巩固和强化现有防扩散机制、着力推进会员国能力建设、切实保障和平利用权利。

他说，防扩散是国际社会肩负的一项长期任务和重要使命。中方希望各方切实履行自身国际义务，积极参与国际防扩散合作，共同加强防扩散全球治理，推动在全球实现普遍、共同安全。中方也将继续为此做出努力与贡献。

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