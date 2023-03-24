人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表再次敦促有关国家撤销核潜艇合作的决定

2023年03月24日13:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国3月23日电　中国常驻联合国副代表耿爽23日再次敦促有关国家撤销核潜艇合作的决定。

　　安理会23日举行公开会，审议安理会负责防止大规模杀伤性武器扩散的1540委员会的工作。耿爽在发言时说，确保防扩散规则得到全面、有效遵守在当前具有突出的现实意义。个别国家不顾质疑与反对，执意在所谓的“三方安全伙伴关系”框架下推进核潜艇合作。两个核武器国家和《不扩散核武器条约》存约国，史无前例地向一个无核武器国家转让数以吨计的武器级高浓铀。这一举动刺激军备竞赛，挑动阵营对抗，威胁地区和全球安全与稳定，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，对国际核不扩散机制构成严峻挑战。中方敦促有关国家摒弃陈旧狭隘的地缘政治观念，切实履行自身防扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动维护地区与世界的和平与安全。

　　他说，近年来，国际防扩散共识不断加深，应对非国家行为体扩散活动的努力有效增强。与此同时，防扩散形势依然严峻，单边主义和双重标准日益猖獗，广大发展中国家和平利用科技仍受限制，国际防扩散体系不公平、不合理的一面更为突出。中方呼吁营造有利的国际安全环境、巩固和强化现有防扩散机制、着力推进会员国能力建设、切实保障和平利用权利。

　　他说，防扩散是国际社会肩负的一项长期任务和重要使命。中方希望各方切实履行自身国际义务，积极参与国际防扩散合作，共同加强防扩散全球治理，推动在全球实现普遍、共同安全。中方也将继续为此做出努力与贡献。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部