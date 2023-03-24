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中老铁路已开通运营15个月 国际货运总量突破300万吨

2023年03月24日10:39 | 来源：央视新闻客户端
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中老铁路连接中国的云南昆明和老挝首都万象，是“一带一路”倡议中，首条以中方为主投资方，全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。开通以来，跨境列车和货运总量不断增加。

中老铁路全长1035公里，北起昆明南至老挝首都万象，目前中老铁路已经开通运营15个月。就在本月，跨境货运列车已覆盖老挝、泰国、缅甸等国家，开行数量也增加到每天最多八对，国际货运总量突破300万吨。

经由这条铁路，东南亚的热带水果最快只需26个小时就能进入中国。

中国铁路昆明局集团普洱车务段磨憨站副站长 王俊峰：大量的日用百货、电子产品、鲜花、果蔬通过中老铁路运送至老挝及周边国家，同时又把东南亚周边国家的优质产品、水果运送到中国市场。进境粮食、冰鲜水产品现在已经纳入了海关总署的验收流程，近期将开通运营。

如今，磨憨铁路口岸的通关时间已由原来的40多个小时缩减至5个小时以内，中老双方正在研究磋商开行中老铁路跨境旅客列车计划，争取在今年年内实现开行。被称为“黄金大通道”的中老铁路，跨越山河，联结友谊，跑出互利共赢的“加速度”。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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