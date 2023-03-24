当地时间3月21日，中央广播电视总台中东总站和阿联酋趋势研究与咨询中心在阿布扎比联合举办“中国式现代化与世界新机遇”阿联酋专场研讨会。来自阿联酋政界、学界、媒体界人士参加研讨会。与会嘉宾一致认为，中国式现代化意义重大，将为包括阿联酋在内的阿拉伯国家提供发展新机遇。

“中国式现代化与世界新机遇”阿联酋专场研讨会

阿联酋趋势研究与咨询中心主席穆罕默德·阿里表示，本次研讨会对于阿联酋各界理解中国式现代化的内涵和特征具有重要意义。中国必将在推进中国式现代化进程中取得更大发展成就，并在国际和地区事务中发挥更加积极的作用。

阿联酋趋势研究与咨询中心主席穆罕默德·阿里

阿联酋前驻华大使欧麦尔·白伊塔尔认为，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，这与中国和平发展的理念和主张一脉相承。近年来，习近平主席提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，致力于和各国共享发展机遇、共促合作共赢。

阿联酋前驻华大使欧麦尔·白伊塔尔

阿联酋趋势研究与咨询中心全球研究部主任萨勒坦·阿勒阿里表示，中国与海湾阿拉伯国家在能源、贸易领域合作密切，中国式现代化将为包括海湾阿拉伯国家在内的各国实现现代化提供全新的借鉴模式。不久前，在中国的积极斡旋下，沙特和伊朗宣布恢复外交关系，此举彰显了中国促和平、谋发展的大国担当。

阿联酋趋势研究与咨询中心全球研究部主任萨勒坦·阿勒阿里

阿联酋国家通讯社新闻部执行主任阿卜杜拉·阿卜杜卡里姆表示，阿联酋与中国有着良好的合作基础，各领域合作日益密切。在中国式现代化的指引下，中国的发展将不仅造福本国人民，也将增进各国民众福祉。阿联酋国家通讯社愿与中央广播电视总台进一步加强合作，为推动阿中民心相通贡献媒体力量。

阿联酋国家通讯社新闻部执行主任阿卜杜拉·阿卜杜卡里姆

阿联酋趋势研究与咨询中心首席研究员娜知兰·扎尔努尼表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议获得国际社会广泛关注和积极响应。如今，中国不仅是全球第二大经济体，更是负责任有担当的大国，为维护世界的和平、稳定、发展作出了巨大贡献。

阿联酋趋势研究与咨询中心首席研究员娜知兰·扎尔努尼

阿联酋《观点报》评论部前主任哈立德·欧麦尔表示，中国式现代化与西方现代化不同，中国式现代化具有开创性意义，将为阿拉伯国家提供新的发展道路选择。阿拉伯国家可以结合自身国情，借鉴中国发展经验，助力本国推进现代化建设。

阿联酋《观点报》评论部前主任哈立德·欧麦尔

阿联酋国家通讯社、阿尔及利亚丝路新闻网等多家中东地区主流媒体对“中国式现代化与世界新机遇”阿联酋专场研讨会进行了报道。

多家中东地区主流媒体对研讨会进行报道

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