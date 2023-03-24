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中方敦促消除对叙利亚人道救援的障碍

2023年03月24日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言时指出，进一步改善对叙人道救援工作，需要克服三方面的障碍。

　　耿爽说，第一，过去一个月叙西北部跨线救援未取得任何进展，联合国秘书处应拿出更大力度推进跨线救援工作，并及时向安理会报告问题，寻找解决方案。第二，阿勒颇机场是重要的民用基础设施，是人道物资转运的关键枢纽，其安全运作应得到保障。中方对以色列昨天再次发动空袭表示关切，希望类似情况不再重演，叙利亚的主权和领土完整必须得到尊重。第三，有关国家在土耳其、叙利亚发生强烈地震后宣布临时性放宽或暂停对叙单边制裁，但临时性措施不能掩盖长期单边制裁带来的系统性损害。有关国家应立即无条件解除对叙利亚的所有非法单边制裁，停止人为加剧人道主义灾难。

　　耿爽表示，在叙利亚政治进程方面，中方支持根据“叙人主导、叙人所有”原则，推动宪法委员会会议尽早恢复举行。中方欢迎叙利亚总统访问阿联酋并举行两国元首会晤，也欢迎突尼斯考虑同叙利亚恢复外交关系。中方相信，来自地区国家的帮助有利于为政治解决叙利亚问题提供助力。中方也呼吁更多国家积极行动起来，为政治解决叙利亚问题创造良好外部环境。

　　耿爽说，当前叙利亚境内安全形势仍然复杂，国际社会必须以零容忍的态度打击叙利亚境内一切恐怖主义。任何对恐怖分子加以利用的企图终将引火烧身、适得其反。中方再次敦促外国军队结束在叙境内的一切非法军事存在，并停止对叙境内自然资源的掠夺。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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