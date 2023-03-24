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历史名城卢克索（旅人心语）

梁一粟
2023年03月24日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃及南部城市卢克索以丰富的考古资源而闻名。不久前，考古学家在那里新发现多座古墓，其中包括一座公元2、3世纪的完整古罗马城市遗址。一座座宏伟壮观的建筑和数目浩繁的出土文物，诉说着古埃及的悠久历史与璀璨文明。

　　抵达埃及，领略金字塔的风采后，我便奔赴卢克索。与开罗的热闹不同，卢克索朴素又宁静。回溯光阴，这座古城在历史的惊涛中曾呈现出宏伟景象。

　　卢克索位于古埃及中王国和新王国的都城底比斯南半部遗址上，属于尼罗河中游区域。底比斯城兴建于中王国第十一王朝时期，至今已有4000余年的历史，其鼎盛期始于新王国第十八王朝的首任法老治下。大约公元前14世纪至公元前12世纪的底比斯，人口接近10万，广厦拔地而起，黄金、白银、象牙等奇珍异宝汇聚。荷马史诗《伊利亚特》描绘其为“财富之城”“百门之都”。

　　如今的卢克索在城市布局上依循旧时：尼罗河穿城而过，将其一分为二。东岸为居民区与神庙，西岸多为陵墓和农田。古埃及人信奉人的生命与太阳东升西落的轨迹一致，故东岸是神祇和生者的乐土，西岸是亡者的归宿。1979年，“底比斯古城及其墓地”被列入世界文化遗产名录。

　　卢克索被誉为“世界上最大的露天博物馆”，其中最负盛名的莫过于卡纳克神庙与卢克索神庙。卡纳克神庙由塔门、圣所、大殿、方尖碑、圣湖及20余座神殿等组成，占地面积近100公顷。神庙供奉的“底比斯三神”是由古埃及太阳神“拉”与底比斯地方神“阿蒙”融合而成的“阿蒙·拉”神、其妻自然神穆特、其子月亮神孔苏。神庙始建于约公元前20世纪，此后数十位法老相继为其添砖加瓦，整个扩建工程持续近1600年。

　　卡纳克神庙最为著名的莫过于面积达5000平方米的多柱大厅。厅内中轴线顶部仍存砂岩窗户，134根参天石柱上刻有精致浮雕，分16行排列矗立。每根石柱至少需6人方能合抱，中央两排12根石柱高度更是超过20米。多柱大厅对自然光影的布控独具匠心：中间石柱高于两边石柱，使得光线透过天窗集中于大厅中轴线，照亮中部主路，中轴线外的石柱亮度渐次变暗。天光下射，厅内变得明灭闪烁。穿梭其间，仿佛看到时空裹挟着庙内雕刻上的无数人物迅疾流逝。

　　卢克索神庙距离卡纳克神庙不足3公里，南北相峙，由一条狮身人面像大道连接。这条大道的历史最早可以追溯至3500年前，两侧排列超过1000座狮身人面像及狮身公羊像。由于地震等原因，大道一度掩埋地下，经历多年修复后，于2021年底完整向公众开放。盛大的庆祝仪式上，绚烂的烟火划破夜空，照亮古老大道及两座神庙。

　　卢克索神庙又称南宫，主要由公元前14世纪的阿蒙霍特普三世与公元前13世纪的拉美西斯二世修建。每年夏季尼罗河汛期的第二个月，底比斯人都会为“奥佩特节”举行庆典，这是古埃及一年中最重要的节日。“底比斯三神”的雕像在船队护送下，从卡纳克神庙移至“行宫”卢克索神庙，沿途人潮涌动、热闹非凡。新法老登基后，也会在卢克索神庙举行仪式。

　　神庙第一道塔门前的一侧矗立着一座方尖碑，尖顶方柱，自下而上逐渐缩小，高达25米，由一块完整的红色花岗岩制成。原本在另一侧也有一座方尖碑，但在19世纪30年代，奥斯曼帝国的埃及总督将其赠予法国。如今，这座具有3000多年历史的埃及方尖碑仍矗立于巴黎协和广场上。

　　底比斯这座曾经显赫的千年古都，经历几个世纪的战火劫掠，成为残柱颓垣。公元前27年，一场大地震又将其埋于砾石之下。这巨变的一切，或许正如古埃及的一则预言：“底比斯啊，你将变成尘沙，只有石头会为你说话。”

　　我凝视神庙碑文上的象形文字，思绪蔓延。世事纷扰，风云变幻。这些意义难辨的图案语言、历经岁月洗礼的古老建筑和文物瑰宝，饱含着人类探索和开拓世界的勤劳与智慧。如今，各国考古学者携手合作，不断有新发掘、新修复的遗址向公众开放。古老文明正逐渐褪去神秘面纱，向世界呈现更加清晰的历史图景。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月24日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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