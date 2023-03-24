本报记者 张慧中

瑞士联邦政府日前宣布，瑞士最大银行瑞银集团（瑞银）将以30亿瑞士法郎（1瑞士法郎约合7.49元人民币）收购瑞士第二大银行瑞士信贷银行（瑞信）。这是2008年国际金融危机以来，首起全球具有系统重要性银行之间的收购案。瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞表示，这一收购“对国际金融的稳定来说意义重大，瑞信不受控制的倒闭将给国家和国际金融体系带来无法估量的后果”。

此次收购是在瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行（央行）的支持下实现的。瑞士央行表示，为支持这一收购，可以提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。瑞士政府也表示，将为瑞银接管的资产可能造成的潜在损失提供90亿瑞士法郎的担保。

瑞信拥有167年的历史，是全球银行业监管机构认定的30家全球具有系统重要性银行之一。截至2022年底，该银行共有超过5万名员工。2008年，瑞信在没有援助的情况下安然度过国际金融危机，此后市值一度超过美国高盛集团。然而，近年来瑞信遭受一系列丑闻冲击，股价持续下跌，投资者和客户信任度显著下滑，“百年老店”的行业声誉和经营根基由此动摇。在过去3年中，瑞信的股价下跌约70%。2022年，瑞信净亏损约73亿瑞士法郎，是其2008年以来的最差表现。去年第四季度，瑞信客户资金流出额超过1100亿瑞士法郎。

3月10日，美国硅谷银行因资不抵债遭监管部门接管并关闭。这是2008年国际金融危机以来美国最大的银行关闭事件，市场对西方银行业的担忧开始蔓延。3月14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”，其股价跌至历史新低。此后，瑞信大股东沙特国家银行以监管要求等为由，宣布将不会增持瑞信股票，这一消息进一步挫伤市场信心。3月16日，瑞信宣布将从央行获得高达500亿瑞士法郎的贷款，但仍无法挽回投资者信心……一系列负面消息，令瑞信财务形势雪上加霜。

分析人士认为，瑞信的溃败缘于多年来激进推动高风险投资业务，而硅谷银行关闭引发的美国银行业风险外溢只是压倒瑞信的“最后一根稻草”。在金融动荡仍在冲击西方市场的背景下，瑞银收购瑞信的行动受到多国金融市场监管机构的欢迎。欧洲央行行长拉加德表示，对瑞士政府迅速采取行动表示欢迎，这有助于“恢复市场秩序和确保金融稳定”。

但这一举措也引发一些担忧。瑞士社民党共同主席塞德里克·韦尔姆斯担心，合并后的瑞银有可能利用其垄断地位影响政府制定于己有利的规则。花旗集团分析师表示，从中长期看，救助行动将导致银行再融资成本上升。英国《金融时报》报道，此次收购可能导致数万人被裁，其中瑞信国内业务及投资银行部门的超过3万名员工可能首当其冲。

瑞银收购瑞信后，欧洲与美国市场银行股仍出现大幅波动，反映投资者信心仍未恢复。分析人士认为，市场对欧美银行业的信心危机不断发酵，正向行业估值、整体流动性等更广领域蔓延，系统性风险短期内恐难消除。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 15 版）

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