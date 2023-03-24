中国代表在联合国人权理事会第五十二届会议坚决回击西方国家抹黑诬蔑
2023年03月24日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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新华社日内瓦3月22日电 中国代表22日在联合国人权理事会第五十二届会议一般性辩论发言，坚决回击西方国家抹黑诬蔑，揭批西方人权劣迹和虚伪面目。
中方表示，中国坚持以人民为中心，坚持“国家尊重和保障人权”的宪法原则，坚持把14亿多中国人民的幸福生活作为最大的人权，通过走中国式现代化道路，不断推动人权事业发展。中国人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国人权事业取得的成就有目共睹。
中方指出，各国历史文化传统、具体国情、人民诉求千差万别，世界上不存在定于一尊的人权保障模式。一些国家出于政治目的，编造散布虚假信息，在人权理事会翻炒涉华问题，企图借此攻击抹黑中国、打压遏制中国发展。这些图谋注定不得人心，注定碰壁。近百国在人权理事会以不同方式明确表达在涉疆、涉藏、涉港等问题上对中国的支持；人权理事会第五十一届会议坚决拒绝涉疆决定草案。这些都充分表明了国际社会的人心向背。
中方强调，那些诬蔑中国的国家最应该做的，是采取切实行动解决本国存在的种族主义、枪支暴力、毒品犯罪、强迫劳动、性暴力性剥削等严重人权问题；停止侵犯非洲人及非洲人后裔、穆斯林、难民移民、土著人、妇女儿童等少数和弱势群体权利；摒弃在国际上穷兵黩武、霸权霸道的做派，解除所有对发展中国家的非法单边强制措施，停止借口人权干涉别国内政、破坏地区稳定。
中方指出，日本政府决定向海洋排放核污染水，严重损害全球生态环境安全和各国人民生命权、健康权，中方对此深表关切，敦促日方切实履行应尽国际义务，以公开、透明、科学、安全方式处置核污染水。
《 人民日报 》（ 2023年03月24日 15 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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