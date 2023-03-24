本报记者 管克江

第五次联合国最不发达国家问题会议日前在卡塔尔首都多哈举行。会议通过了《多哈政治宣言》，强调采取实际行动落实《多哈行动纲领》，促进最不发达国家经济转型和释放发展潜力，推动实现联合国2030年可持续发展议程。

联合国最不发达国家问题会议每10年举行一次，本次会议因新冠疫情被推迟。会议分两个阶段，第一阶段会议于去年3月在纽约联合国总部举办，通过了《多哈行动纲领》。这次举行的是第二阶段会议，主题为“从无穷潜力到繁荣发展”，主要内容是评估过去10年应对最不发达国家问题的进展，就落实《多哈行动纲领》达成更多共识、推出实际措施。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式致辞中表示，最不发达国家实现可持续发展面临结构性挑战，极易受到经济和环境问题冲击，新冠疫情又加剧了危机。他呼吁国际社会在资金援助、金融体系和应对气候变化等关键领域加大对最不发达国家的支持力度。古特雷斯强调，发达国家出于自身利益而建立的全球金融体系对最不发达国家极不公平。他还敦促发达国家履行为发展中国家每年提供1000亿美元气候融资的承诺。

来自130多个国家和地区的代表在一般性辩论上发言，就如何集体应对共同挑战交换意见。会议期间还举办了各种活动，研讨如何加强私营部门、民间社会组织、青年等在促进最不发达国家发展方面的作用。

中方代表强调，国际社会特别是发达国家，应切实兑现已作出的官方发展援助承诺，继续加大对最不发达国家的资金和技术支持，进一步开放市场。国际金融机构和多边发展机构应把资金优先用于帮助最不发达国家。中方提出全球发展倡议，已宣布落实全球发展倡议的32项举措，欢迎更多最不发达国家加入“全球发展倡议之友小组”，携手构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。

最不发达国家是指经联合国认定的社会、经济发展水平以及人类发展指数最低的国家。截至2023年3月，全球共有46个国家被联合国列为最不发达国家，其中33个位于非洲。在最不发达国家生活的人口约有11亿，约占世界人口的14%，但这些国家的国内生产总值占世界的比重不到2%，占世界贸易额的1%左右。据统计，受疫情冲击，38个最不发达国家的经济在2020年出现了负增长。

联合国常务副秘书长兼联合国可持续发展集团主席阿明娜·穆罕默德在闭幕式上表示：“承诺和责任不能仅限于签署文件或参加会议，而应落实到实际行动，并延续10年，以帮助我们到2030年实现可持续发展议程目标。”

联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表兼第五次联合国最不发达国家问题会议秘书长拉巴卜·法蒂玛表示，最不发达国家拥有巨大的开发潜力，各方应共同努力，“为最不发达国家创造一个繁荣的未来”。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 15 版）

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