国际社会应当时刻保持警惕，以更加坚决有力的行动向霸权主义说不，不应再允许凭借谎言谣言肆意侵犯别国主权的行径发生，不应再容许凭借霸权霸道霸凌剥夺别国发展权利的事情发生

“20年过去了，伊拉克乃至整个地区仍在为这场战争付出代价”“入侵伊拉克是一场灾难性失败”“伊拉克人民等待一场历史清算”……近日，国际舆论纷纷聚焦伊拉克战争。2003年3月20日，美国及其西方盟友不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，悍然入侵伊拉克。如今，当人们回望这场战争，看到被战争蹂躏的伊拉克局势动荡不安、经济重建步履维艰，更能认清美国作为这场战争始作俑者的霸权霸道霸凌本性。

美国当年以一小瓶“白色粉末”为证据，指责伊拉克拥有大规模杀伤性武器，事实证明是彻头彻尾的谎言。2016年7月，英国官方在经过7年的调查后发布报告指出，作出伊拉克战争的决策是基于“有瑕疵”的情报和评估。美国入侵伊拉克的目的，是以武力颠覆萨达姆政权。美国中央情报局伊拉克行动组负责人路易斯·鲁埃达说，对美国来说，相较于推翻萨达姆政权，大规模杀伤性武器问题是次要的，“如果萨达姆有一根橡皮筋和一个回形针，我们都会入侵伊拉克”。以莫须有罪名肆意发动战争，这是典型的霸权霸道霸凌行径。埃及金字塔政治与战略研究中心专家萨菲纳兹·艾哈迈德指出：“美国欺骗世界，让舆论相信其发动战争的合法性，多年后被证明是一场‘世纪谎言’。”然而，美国并没有从伊拉克战争中吸取教训，至今仍在不断炮制并散布谎言，污蔑抹黑他国。为了维护霸权，美国无所不用其极，日益成为世界和平稳定的破坏者。

美国穷兵黩武，给伊拉克留下的是千疮百孔的烂摊子。今年3月20日，沙特阿拉伯《中东报》刊登了一幅题为“伊拉克战争已过去20年”的漫画。漫画中，一个中东人头破血流，步履踉跄，从“2003”标牌处一路走到“2023”标牌处。这幅漫画深刻揭露了美国入侵给伊拉克乃至整个地区带来的深重灾难。根据全球统计数据库的资料，2003年至2021年，约有20.9万伊拉克平民死于战争和暴力冲突之中，约有920万伊拉克民众沦为难民或被迫离开故土。美军的非法入侵还留下了约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物，给伊拉克人的生命和财产安全造成巨大危害。美国著名语言学家和社会活动家诺姆·乔姆斯基指出，美国发动的伊拉克战争是“教科书级的反人类罪”。伊拉克战争的灾难性后果告诉世人，信奉丛林法则的美国无视他国主权、漠视他国人权，严重危害世界。国际社会必须坚决反对美国霸权，坚决反对美国霸凌行径。

20年前，美国政府提出要对中东地区进行“民主改造”，并声称要在伊拉克“促进民主”，但如今人们看到的是美国强推民主给伊拉克造成的无尽伤害。西班牙《日报》网站近日报道说：“巴格达随处可见的伤痕来自这20年的不幸：美国的入侵和占领、叛乱、内战、‘伊斯兰国’组织的出现以及与之的斗争。”美国无视他国人民意愿强推美式民主，实际上是为了维护自身霸权。埃及“金字塔在线”刊文指出，所谓“自由民主”的意识形态已被武器化，被美国用来破坏他国的稳定，干涉他国内政，对他国政府进行去合法化，而这些干涉往往产生严重负面影响，都与美国宣称要推进的民主和自由无关。当前，美国不顾本国治理失灵的现实，到处兜售“民主对抗威权”虚假叙事，实质是打着民主的幌子挑动对立对抗，企图继续破坏世界和平稳定。

伊拉克战争完全是美方为实现自身地缘政治图谋而挑起的，充分暴露了美国霸权霸道霸凌的真实面目和巨大危害。伊拉克战争的教训极其深刻，美方必须进行深刻反思。国际社会应当时刻保持警惕，以更加坚决有力的行动向霸权主义说不，不应再允许凭借谎言谣言肆意侵犯别国主权的行径发生，不应再容许凭借霸权霸道霸凌剥夺别国发展权利的事情发生。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 15 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)