本报记者 岳林炜 马 菲 李志伟

近日，日本各界民众在东京等地持续举行集会，坚决反对日本政府和东京电力公司（以下简称“东电公司”）于今年春夏期间将福岛核污染水排入大海的计划。国际舆论也纷纷敦促日本政府正视各方合理关切，切实履行国际义务，接受严格国际监督。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

“排海计划引发日本国内外各方担忧，应慎重处理”

3月21日，来自日本各地近5000名民众在东京举行集会，抗议东电公司福岛第一核电站核污染水排海计划，反对日本政府的核能政策。来自福岛县的佐藤和良是“不要再污染海洋！市民会议”组织的代表之一。他说，福岛县舆论调查显示，约七成受访者反对将核污染水排放入海。储存罐里的核污染水含有多种放射性物质，一旦开始排放，至少要持续排放30年。

3月11日是福岛核电站事故发生12周年。很多日本民众在东电公司总部和日本首相官邸前，举行抗议集会。“不能让核污染水污染大海”“大海不是垃圾桶”“保护大海、保护儿童、保护未来”等标语，表达民众反对核污染水排海的强烈诉求。

日本山谷劳动者福祉会馆活动委员会委员表示，核污染水中的放射性元素，会经过海藻、鱼等食物链重返人体，再次损害人们的健康。东电公司以“没有保管场所”为由排放核污染水“是不可信服、虚伪和不负责任的，违反了《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》”。

日本市民团体“蒲公英舍”负责人柳田真表示，使用10余个10万吨级的大型储水罐在陆地上长期保存核污染水，这是安全且可行的方案，但政府和东电公司对此不予理会，令人遗憾。从川崎市专程赶到东京参加集会的木濑庆子对本报记者表示：“在完全没有征得亚洲其他邻国同意的情况下，日方擅自将核污染水排海，这是绝不能允许的。”

3月10日，日本民众在经济产业省大门前举行集会，抗议核污染水排海计划。日本前首相菅直人、社民党党首福岛瑞穗到场演讲。福岛瑞穗表示，12年后的今天，福岛核事故影响仍在持续，相关紧急事态宣言也未解除，因此，绝不能将核污染水排入大海，放射性物质必须集中保存。菅直人曾在12年前作为日本首相参与处理福岛核事故，他在演讲结束后对记者表示：“排海计划引发日本国内外各方担忧，应慎重处理。”

日本国内媒体评论认为，日本政府在科学专业讨论不完善、与公众沟通不充分的情况下选择了一条经济利益至上的“捷径”。日本全国渔业协会联合会等民间团体强烈批评日本政府违背承诺、漠视渔民群体利益，不仅未积极争取民众理解，反而仓促重启核电，加速排海施工，简单粗暴做法进一步加剧民众担忧恐慌。

“这是彻头彻尾的欺骗，这种愚弄民众的做法仍在持续”

日本国内民调显示，有43%的民众反对核污染水排海，九成以上认为排海将引发负面影响。

在环保组织“日本地球之友”日前举行的国际研讨会上，福岛县居民、福岛核事故受害者团体联络会负责人武藤类子在演讲中表示，日本经济产业省、东电公司为宣传所谓核污染水的安全性，不断组织人员前往福岛第一核电站参观，派人到各个学校举办讲座。东电公司甚至拿着只能测量伽马射线的仪器去测量经处理后只发出贝塔射线的核污染水，让人们看到指针一动不动，骗取参观者对核污染水安全性的信任。“这是彻头彻尾的欺骗，这种愚弄民众的做法仍在持续。”

武藤类子表示，一旦开始向海洋排放，今后几十年都将持续排放。核污染水流向的地方，有以大海为生的人们，有以大海为家的生物。核污染水排海是对生命的侵害。

日本龙谷大学政策学部教授大岛坚一认为，日本政府目前只对外公布核电站善后处理所取得的进展，对于各种问题和困难却很少提及。事实上，放射性物质不同于普通危险化学物质，采用化学处理难以将其去除。同时，关于放射性物质对海洋生态系统的长期影响，人类所知甚少。因此，放射性物质需要在受控状态下处理，不应释放到环境中，这是最重要的。

信息的不透明也引发日本渔业团体的担忧。岩手、宫城和福岛县的生活协同组合联合会和宫城县渔业协会代表向东电公司、经济产业省递交了约4.2万人的联合署名，反对核污染水排海方案。松川浦渔港渔民所属的相马双叶渔业协会会长今野智光对核污染水排海做法表示坚决反对。他说：“政府和东电公司与我们最重要的约定是，在未得到我们的理解前，不对核污染水进行任何排放和处置。迄今有好多信息被东电公司隐瞒。”

“太平洋关系着许多人的生计，生态环境对许多国家至关重要”

福岛待排放的核污染水多达130多万吨，含有60多种放射性核素，一旦开始向海洋排放，将在未来数十年间蔓延至全球海域，对全球海洋环境和人类健康造成难以估量的影响。

日方核污染水排海计划引发周边国家、利益相关方等广泛担忧和反对。在日前举行的太平洋岛国论坛特别领导人非正式会议上，日本核污染水排海问题成为重点议题。各国领导人重申，日方应以科学方式来指导核污染水排海的政治决策。日本的核污染水排海计划并不是简单的国内事务，而是会影响到包括南太平洋岛国在内的世界性重要事件。鉴于目前日本有关方面提供的数据独立性及可验证性不能令人满意，太平洋岛国论坛已多次呼吁日本推迟核污染水排海计划。

斐济代总理卡米卡米加近日表示，斐济因日本福岛第一核电站核污染水排海计划而处于高度戒备状态。卡米卡米加说：“太平洋关系着许多人的生计，生态环境对许多国家至关重要。如果经过‘多核素去除设备’处理过的核污染水如此安全，日本为何不将其再利用或用在本国制造业和农业方面？”

新西兰奥克兰大学社会学家卡莉·伯奇认为，享有清洁、健康和可持续发展环境是太平洋地区民众的基本权利，日本政府强推核污染水排海计划是对太平洋国家主权和自决权的直接漠视。

韩国市民团体日前在首尔、釜山等地举行大规模集会，对日本核污染水排海计划表示强烈反对。首尔大学原子核工程系名誉教授徐钧烈认为，日本政府须公开全部核素的放射性检测资料。徐钧烈说：“太平洋是全世界共同的财产，日本无视更优方案，执意将核污染水排海，无异于对海洋进行恐怖袭击，太平洋将不再太平。如果核污染水流入太平洋，各种放射性物质将对海洋生态系统造成致命打击。”

美国夏威夷大学科瓦罗海洋实验室教授罗伯特·里士满表示：“我们的任务是保护海洋和依赖海洋的人们，将核污染水排海是一个糟糕的主意，日本应该考虑其他选择。”

（本报东京、首尔、华盛顿3月23日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 15 版）

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