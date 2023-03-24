本报3月23日电 （记者赵益普）中柬“金龙—2023”联演开始仪式23日在柬埔寨王家军某训练基地举行。中方带队领导、南部战区陆军副参谋长陈敏田少将，柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令洪玛奈上将分别致辞。联演双方全体参演官兵、多国驻柬武官以及东南亚多国观察员参加了仪式。

此次联演主题是“重大活动安保和人道主义救援行动”，包括适应性训练、指挥演练和综合演练3项主要活动安排。联演采取混合编组、协同训练、研讨交流等方式，开展警戒封控、疫情防控、扫雷排爆等专业课目训练，着力提升中柬两军遂行重大活动安保和联合反恐任务能力。

联演期间，中方还将开展向驻地周边村民和学生赠送物资、学习用品、巡诊等人道主义救援活动，组织足球比赛、拔河和联欢晚会等文化交流活动，进一步促进双方文化交融、增进两国友好情谊。

“金龙”系列联演是中柬两国两军的例行军事合作活动，旨在巩固和发展中柬两国全面战略合作伙伴关系，增加政治互信，拓展两国军事交往，目前已成功举办了4次。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 02 版）

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