据新华社联合国3月22日电 当地时间3月22日，联合国水事会议在美国纽约联合国总部开幕。在全体会议上作一般性辩论发言时，率领中国水利代表团参会的水利部部长李国英基于中国落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标的实践和经验，提出四点倡议。

李国英说，这四点倡议一是保障人人享有安全饮水的基本权利，多数情况下特别是对处于贫困、干旱、偏僻乡村的居民而言，获取这种权利仅靠个人努力而不能及，各国政府、社会组织乃至国际社会要提供公平获取这种基本权利的支持和帮助。

二是充分认识淡水资源的有限性和不可替代性，这种属性要求地球村居民共同履行可持续利用淡水资源的义务和责任，积极推动和实现农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，全面提升水资源节约集约利用能力和水平。

三是尊重自然界河流生存的基本权利，把河流视作生命体，建构河流伦理，维护河流健康生命，实现人与河流和谐共生。

四是面对全球气候变化及其影响加剧的挑战，充分发挥联合国机构作用，为各国政府、国际组织、智库、社会组织等发挥各自优势参与应对全球气候变化提供交流合作平台，凝聚应对水灾害、水资源、水环境、水生态问题的智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)