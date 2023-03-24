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“中国声音需要被认真倾听和广泛传播”

本报记者  周卓斌
2023年03月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“当今世界，很多问题只有通过各国合作和共同努力来解决。中方提出的构建人类命运共同体理念为各国应对全球性挑战、实现更好发展提供了路径，将为造福全人类发挥重要作用。”英国东亚委员会秘书长、公共外交和中国问题专家麦启安日前在接受本报记者采访时表示，中国取得了举世瞩目的发展成就，在全球治理方面提出的一系列主张和倡议让许多国家受益，为世界带来了积极影响。

　　上世纪90年代，麦启安首次访问中国，改革开放给中国带来的发展变化给他留下深刻印象。自那以后，麦启安一直积极推动中国与世界其他国家的跨文化交流，并于2013年荣获中国政府友谊奖。2014年，麦启安联合一批关心英中关系发展的英国工商界领袖，发起成立了英国东亚委员会，致力于通过公共外交促进双边关系发展。此外，麦启安还担任全球化智库国际专家委员会主任，为中国发展建言献策。

　　麦启安表示，中国发展有清晰的规划，宏观政策具有连续性、稳定性和可持续性，采取的发展举措体现了持续的战略性思考和构想，并且以持之以恒的行动力去实现既定目标。

　　麦启安表示，中国着眼长远，积极推动生态文明建设，为应对气候变化作出实实在在的贡献。中国确定了碳达峰、碳中和目标并为之持续付诸努力，这说明中国在应对气候变化方面言必信、行必果。“中国是全球重要的可再生能源生产国，在风能、太阳能等清洁能源领域拥有领先技术，还拥有世界上最大的电动汽车市场……中国生态文明建设成就举世瞩目。”

　　多年来，麦启安在中国20多个省市走访、工作，见证了中国日新月异的发展变化。他注意到，中国的基础设施建设取得显著成就，一些领域的技术处于世界领先水平。中国不断加强宽带网络建设，为信息化发展打下基础。

　　麦启安长期从事国际传播和公共外交咨询工作。他认为，气候变化、恐怖主义、核安全等全球性挑战不断增多，这凸显全球治理亟待改善。麦启安说，从构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议，到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国提出的全球治理方案旨在与各国携手建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。“中国的主张和倡议，有助于国际社会管控分歧、扩大共识、实现共同发展。”

　　“中国声音需要被认真倾听和广泛传播。”麦启安认为，要做到这一点，讲好中国故事是关键。改革开放40多年来，中国找到了适合本国国情的发展道路。世界希望听到更多中国声音、中国故事。

　　（本报伦敦电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月24日 02 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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