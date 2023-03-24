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王毅同法国总统外事顾问博纳通电话

2023年03月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月23日电  2023年3月23日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话，就开展双边高层往来、促进中法全面战略合作交换意见，达成新的共识。

　　王毅应询介绍了习近平主席访俄情况，表示这是两大邻国之间的一次重要访问，既是合作之旅，也是和平之旅。两国元首就拓展双边合作达成一系列共识，再次确认坚持多边主义、维护联合国权威、共同推进世界多极化和国际关系民主化。在乌克兰问题上，中方继续秉持劝和促谈的基本立场。两国元首发表的联合声明就乌克兰问题做出重要阐释，向国际社会发出了和平的声音，展示了对话的愿望，符合大多数国家的共同意愿，明确了政治解决危机的正确方向。中方期待法国和其他欧洲国家也能为此发挥应有作用。停火止战、恢复和谈、政治解决危机应成为中欧之间的战略共识。

　　博纳表示，赞赏中方为劝和促谈发挥的积极作用。在乌克兰问题上，法方不支持阵营对抗。法中都希望通过政治和谈判方式结束危机。法方愿同中方共同努力，推动停火止战，寻找和平解决方案。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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