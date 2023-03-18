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泰国举办“中国式现代化与世界新机遇”研讨会

2023年03月18日16:18 | 来源：人民网-国际频道
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“中国式现代化与世界新机遇”泰国专场研讨会现场。林天昊摄
“中国式现代化与世界新机遇”泰国专场研讨会现场。林天昊摄

人民网曼谷3月17日电 （记者刘慧）当地时间3月17日下午，“中国式现代化与世界新机遇”泰国专场研讨会在占塔拉卡什皇家大学举行。本次研讨会由中央广播电视总台亚太总站主办，来自泰国政府、智库及主流媒体等的100多名嘉宾参加研讨会。与会嘉宾围绕中国式现代化的世界意义，中泰两国共建命运共同体等主题展开深入研讨。

泰国高等教育与科研创新部副部长达努在会上表示，中国式现代化正向世界展示中国特色现代化模式的优势。中国共产党带领14亿中国人民摆脱贫困，走上共同富裕的道路。泰国是中国式现代化的见证者、受益者。中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议以及人类命运共同体等理念深刻地改变了世界。与此同时，中国式现代化为泰国和东盟的发展提供了宝贵经验，通过与中国的深度合作，中国式现代化将为包括泰国在内的东盟国家带来重要机遇。

泰中“一带一路”研究中心主任威伦表示，中国式现代化坚持人民至上、强调互利共赢、和平发展，这与西方式现代化以资本为中心、以零和思维驱动的现代化存在根本性差异，中国式现代化是实干的现代化。十年来，中国通过共建“一带一路”惠及沿线发展中国家，这些都是中国式现代化的全球实践。

泰中记者协会会长普瓦纳表示，中国式现代化是高质量发展的现代化，展现了中国智慧。相信中国式现代化将为世界发展作出更大贡献，并推进人类命运共同体建设。中国式现代化符合世界发展趋势，泰国媒体有责任客观真实报道中国式现代化。

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(责编：艾雯、杨牧)

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