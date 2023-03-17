泰国能源部替代能源开发与效率局局长普拉斯特在峰会上致辞。人民网 景超平摄

人民网曼谷3月16日电 2023泰国可再生能源峰会16日在泰国首都曼谷举行。泰国能源部替代能源开发与效率局局长普拉斯特、泰国国家电力局助理局长差猜等出席峰会并致辞，包括华为数字能源、通威太阳能、三一重能在内的多家中国企业参会。

本次峰会为期2天，议程包括主旨演讲、小组讨论、技术展览等。峰会旨在帮助所有泰国可再生能源产业参与者获取最新市场信息，了解先进技术，以期加强泰国本土企业和国际企业的合作，促进泰国可再生能源市场的发展。

根据泰国政府颁布的“2018-2037年可再生能源发展规划”，泰国将在2037年前完成共18.7吉瓦的非水电可再生能源装机。普拉斯特16日表示，泰国政府将一如既往地推动可再生能源发展，并期待同各国新能源企业深入合作，争取在2050年内实现碳中和，在2065年实现温室气体净零排放目标。

据了解，泰国人均用电量在东盟国家中居首，同时也蕴藏着丰富的可再生能源资源。为缓解电力短缺并促进绿色转型，泰国政府出台了多项政策，将吸引外资作为发展可再生能源的重要方向。近年来，中国和泰国在风力发电、光伏发电等可再生能源领域的合作取得了丰硕成果，泰国乌汶府诗琳通水库浮体光伏项目（泰国最大的浮体光伏项目）、泰国南部最大的生物质发电厂项目PTG1×24MW生物质电厂等均为中泰联合修建。（实习生李源欣、景超平）

(责编：燕勐、常红)