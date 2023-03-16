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第十届阿拉伯航空峰会在拉斯海玛举行

2023年03月16日09:07 | 来源：人民网-国际频道
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与会部分嘉宾合影。拉斯海玛旅游和发展局供图
与会部分嘉宾合影。拉斯海玛旅游和发展局供图

人民网拉斯海玛3月15日电 （记者管克江、任皓宇）第十届阿拉伯航空峰会于14日至16日在阿联酋拉斯海玛举行。800多名来自世界各国航空、旅游等领域的代表齐聚一堂，探讨航空和旅游业的可持续发展。

阿联酋联邦最高委员会成员、拉斯海玛酋长谢赫·沙乌德·本·萨克尔·阿勒卡西米表示，促进旅游业可持续发展至关重要，可持续发展举措是拉斯海玛酋长国发展计划不可或缺的一部分，也符合阿联酋到2050年实现净零排放的长期目标，拉斯海玛将积极参与当地、区域和全球努力，以应对旅游业挑战并探索机遇，同时将可持续的经济和旅游业发展作为规划的核心。

阿拉伯航空峰会主席阿代勒·阿里表示，对于旅游业和航空业来说，2023年是充满期望的一年。可持续性已经成为当前航空业发展面临的主要问题，我们必须采取可持续的行动，这也是我们对子孙后代的责任。

拉斯海玛旅游和发展局首席执行官拉基·菲利普斯表示，航空业和旅游业是生活中必不可少的部分，拉斯海玛将推进环境保护和可持续发展，致力于打造可持续发展的旅游目的地。

峰会期间还举办了“阿拉伯航空和旅游业发展状况”“可持续发展背景下的航空业经济”“航空、旅游和旅游业的可持续性”等圆桌讨论。

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(责编：燕勐、杨牧)

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