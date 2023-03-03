人民网莫斯科3月3日电（记者 荣翌）3月2日，俄中作家俱乐部与俄罗斯尚斯国际出版传媒集团举办“俄中文学交融：《通往心灵之路》”新书发布会。

巴尔斯基现场分享创作心得。人民网记者 荣翌摄

《通往心灵之路》是俄中友好协会副主席、莫斯科国际关系学院教授、俄罗斯著名作家基里尔·巴尔斯基的诗歌散文集。巴尔斯基曾担任俄罗斯外交部无任所大使，精通中国文化。作者用许多篇幅描绘自己在中国的见闻，作为中俄友谊的见证者，巴尔斯基现场分享了他对中俄两国文学的理解，以及与中国朋友们的交往趣事。据介绍，该书还计划在中国出版。

现场读者互动环节。人民网记者 荣翌摄

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞龚佳佳、上海合作组织前副秘书长扎哈罗夫等出席了活动。活动现场，读者们参与诗朗诵表演、经典曲目演唱等互动环节。

现场读者互动环节。人民网记者 荣翌摄

俄中作家俱乐部旨在打造两国作家交流合作平台，促进双方文学交流，增进两国作家友谊，为作家会员从事创作、评论及其他文学活动营造良好氛围。

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