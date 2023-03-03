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2023年中国（广西）-阿联酋（迪拜）经贸合作对接会在迪拜举行

2023年03月03日21:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月3日电 （记者任皓宇）2日，由广西壮族自治区商务厅和迪拜商会等联合主办的2023年中国（广西）－阿联酋（迪拜）经贸合作对接会在阿联酋迪拜举行。来自广西的40家企业与近50家阿联酋企业积极对接交流，助推中阿经贸合作更上一个新台阶。

广西壮族自治区商务厅副厅长粟坚表示，近年来，广西“一带一路”建设取得了积极成效，2022年，广西对中东市场贸易额呈倍数级增长。此次在迪拜举办经贸合作对接会，希望通过专业推介，对接当地厂商和市场，与阿联酋各界携手，深入推进各领域合作向更深层次更宽领域拓展，共同创造美好合作未来。

2023年中国（广西）－阿联酋（迪拜）经贸合作对接会签约仪式。广西商务厅供图

迪拜国际商会执行董事奥马尔·汗表示，作为共建“一带一路”的天然合作伙伴，迪拜拥有一流的基础设施和优越的地理位置。希望今后与广西进一步促进双向投资、深化贸易合作，推动多领域的务实合作。迪拜商会将积极发挥沟通桥梁的优势作用，促进双边企业互利合作，帮助更多的广西企业来迪拜拓展市场争取合作机会，引导有实力迪拜的企业到广西投资。

在企业自由对接环节，参会的广西企业高管与阿联酋当地企业代表，在会场设立的物流、农产品及食品、装备制造、通关服务、影视动漫、清真产品等领域企业洽谈区，进行了面对面洽谈，现场交流气氛热烈。

此次经贸合作对接会推动达成10余个签约项目，合同金额超10亿元，既有广西和阿联酋企业签订的汽车授权进销协议，也有生产型及贸易型企业签订的贸易订单合同，涵盖军警装备出口、香料出口、建筑材料采购等。作为广西签约代表之一的广西三环企业集团，通过此次对接会，促成了与亚洲最大零售连锁店之一的露露集团（LuLu Group International）签订战略合作协议 ，三环集团自此正式成为露露集团陶瓷产品合作伙伴，成功入选露露集团采购商名录，并计划年采购三环瓷器达7000万元以上，标志着广西三环瓷器正式登陆中东最大的零售连锁店。

此次活动是广西近年来首次在阿联酋举办的线下经贸对接活动。活动期间，广西商务厅与迪拜商会签署了相关经贸合作备忘录，推动下一步广西和迪拜扩大贸易往来和双向投资。广西商务厅此行还与中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国银行迪拜国际金融中心分行、中国建设银行迪拜国际金融中心分行签署了合作备忘录，为广西企业在当地的贸易、投资活动提供金融保障，为桂阿企业双向投资提供咨询服务。

中阿企业代表洽谈交流。广西商务厅供图

中阿企业代表洽谈交流。广西商务厅供图

(责编：徐祥丽、刘慧)

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