新华社开罗2月16日电 通讯：本币贬值 物价飞涨——埃及民众饱受美输出通胀冲击

新华社记者姚兵

“几个月来，西红柿、大米、鸡蛋等基本生活物资价格已经翻番。许多家庭无法负担日常生活开支，更别说孩子的教育开销。”埃及首都开罗市民哈桑·阿卜杜勒-拉赫曼日前告诉新华社记者，物价持续上涨，自己生活步履维艰。

埃及经济与战略研究论坛负责人拉沙德·阿卜杜说，埃及经济正从新冠疫情中恢复，但仍然受到乌克兰危机和美联储加息等因素的持续冲击。

近一年来，美联储持续激进加息的外溢效应令埃及货币埃磅不断贬值，通胀一路走高，民众生活雪上加霜。

43岁的阿卜杜勒-拉赫曼从事垃圾回收，最近为应对经济压力正在寻找另一份工作。“我现在必须要找到一份夜工，这样我的三个孩子才能有饭吃。”

商品价格大涨令开罗赫勒万区的杂货商马尔瓦·哈米德愁眉不展。她说，部分商品价格较以往涨了两倍，“过去几个月店里销量大跌，利润受到很大影响”。

在开罗马阿迪区一家超市，45岁的家庭主妇阿米拉·马哈茂德仔细比较着食用油价格。“日用品价格翻了一番，我不得不放弃购买一些食物。”她说，每当问店铺老板价格为何不断上涨，得到的回答总是“埃镑对美元汇率在变动”。

观察人士指出，美联储加息不仅增加了埃及的外债负担，还导致该国贸易逆差扩大、外汇紧缺。近一年来，埃镑对美元累计贬值约50%。

埃及中央公众动员和统计局近日发布的数据显示，今年1月埃及年化通货膨胀率上升至26.5%，远高于去年同期的8%。

埃及阿拉伯研究中心顾问、国际关系和政治经济研究专家阿布·贝克尔·迪卜说，近一年来，美联储持续激进加息，导致其他国家货币对美元贬值，造成全球性通货膨胀。特别是在新兴市场，通胀仍在加剧。

迪卜表示，当前全球供应链受到冲击，运输成本大幅提高，能源、食品价格大涨。这些问题将一些发展中国家的民众推向贫困边缘。

“我不懂经济，但知道现在情况非常困难，特别是对于低收入人群来说。我们所遭受的一切迫切需要得到解决。”阿卜杜勒-拉赫曼一脸惆怅地说。

今年年初，埃及政府决定在全国范围内开设更多销售点，以可负担价格销售基本生活用品，直到斋月结束。“让人欣慰的是，政府正在努力控制物价，并且让直销店出售的一些商品保持价格稳定，这对埃及人来说是好事。”哈米德说。（参与记者：刘佳琪、鲍佳艺）

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