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第73届柏林电影节开幕

2023年02月17日13:09 | 来源：新华网
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　　新华社柏林2月16日电（记者杜哲宇　程爱茜）第73届柏林国际电影节16日开幕。柏林市长弗朗齐丝卡·吉费表示，柏林电影节对柏林有巨大的文化和经济意义。今年柏林电影节全面回归，将迎接来自全球各地的客人。

　　爱情喜剧《她来到我身边》为本届电影节揭幕。这部影片由美国女导演丽贝卡·米勒执导，讲述了生活在同一个城市里不同年龄、不同性格的人在遇到爱情时发生的一系列故事。

　　主竞赛单元评委会主席为美国女演员克里斯汀·斯图尔特，评委会成员还包括西班牙导演卡拉·西蒙、中国香港导演杜琪峰等。克里斯汀·斯图尔特在开幕式前的新闻发布会上表示，电影节举办目的不只是为了互相庆祝，而是为了减少偏见，并且去接受一些新东西。

　　今年柏林电影节共有19部影片入围主竞赛单元。有两部华语电影入围本单元，分别是张律执导的《白塔之光》和刘健执导的动画电影《艺术学院》。

　　今年柏林电影节除主竞赛、遇见、论坛、全景等单元及相关奖项外，新增了针对剧集作品的最佳剧集奖，这是为了适应受众不断变化的观看习惯，体现了柏林电影节对剧集类作品的重视。

　　柏林电影节始创于1951年，与法国戛纳电影节、意大利威尼斯电影节并称欧洲三大电影节。本届电影节将持续至2月26日。

(责编：高歌、刘叶婷)

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