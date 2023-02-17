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《俄罗斯的中国学》学术期刊推介会在莫斯科举行

2023年02月17日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科2月16日电 （记者隋鑫、肖新新）俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所16日在莫斯科举办《俄罗斯的中国学》学术期刊推介会，介绍该刊发行理念、发展计划、选文标准及编委会组成等相关内容。该刊是俄罗斯首个专门从事中国学研究的学术期刊。

俄科学院中国与现代亚洲研究所所长、《俄罗斯的中国学》期刊编委会主席基里尔·巴巴耶夫在会上表示，该刊将为俄中国学研究搭建重要平台，促进该领域学界深入交流和探讨，不断提升俄中国学研究和发展水平。

该刊主编、俄科学院中国与现代亚洲研究所科学主任亚历山大·卢金表示，该刊选文覆盖各类主题，没有开设限制特定领域的栏目。未来还将视情就特定主题发布特刊。

据悉，《俄罗斯的中国学》创刊号于今年1月由俄科学院中国与现代亚洲研究所出版发行。该刊延续了《中国问题》（1929-1935）和《苏联汉学》（1958-1959）学术期刊的传统，集纳了多名俄罗斯杰出汉学家的文章，研究范围和涵盖领域较为广泛，涉及古代和当代中国、中国文化和中华文明等领域研究。

据介绍，该刊计划每年出版四期，目前第二期正在筹备中，预计将于今年3月出版。

(责编：崔越、常红)

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