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郑泽光：中国发展长期向好 对话合作符合中英双方利益

2023年02月17日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦2月16日电 （余颖）2月14日，驻英国大使郑泽光应邀出席汇丰集团新春庆祝活动并发表演讲，介绍中国长期发展趋势，重申中方致力于同英方发展合作性、建设性关系，双方应该相向而行，共同作出努力。

郑泽光表示，中国优化调整疫情防控政策以来，经济持续稳步回升，中国的多项独特优势决定了其长期向好的发展态势。中国将继续扩大高水平对外开放，坚定不移走和平发展道路，致力于维护世界和平、促进共同发展。

郑泽光指出对话合作符合中英双方利益，并特别强调三点：一要避免误判。中国的发展只会给世界带来机遇，不会对任何国家构成威胁。英国有人说中国挑战英国的生活方式、威胁英国的经济安全利益，这完全是政治操弄、无稽之谈。英国的对华政策不应该被一小撮反华分子绑架，不应该被第三国带偏节奏。

二要相互尊重。中英两国社会制度、国情、历史传统不同，这些根本性差异在两国谈判建交时就存在，在未来也会继续存在。因此，不要企图改变中国，或同一些国家联手削弱、遏制中国，这是徒劳的。中英应该尊重彼此对发展道路的选择，尊重彼此的差异，通过对话聚同化异，通过合作实现双赢。

三要互利共赢。中英合作潜力巨大，双方在贸易投资，金融服务、数字经济、新能源开发与应用，教育、文化交流，共同应对气变、保护生物多样性等领域合作的单子很长，潜力远未充分挖掘。希望英方多换位思考，为两国企业合作营造公平、开放、非歧视的营商环境。   

(责编：崔越、常红)

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