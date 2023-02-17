新华社北京2月16日电 （记者冯歆然）外交部发言人汪文斌16日表示，长期以来，美国在没有国际法依据、未经联合国安理会授权的情况下，肆意对包括伊朗在内的多国滥施非法单边制裁，造成的人道主义灾难罄竹难书。

当日例行记者会上，有记者问：2月14日，联合国人权高专办网站发布联合国专家声明称，美国对伊朗的单边制裁已导致伊朗的地中海贫血症患者无法获得进口药物，出现更多并发症和死亡。从国际法角度看，美国对伊朗的单边制裁及其域外实施的合法性值得怀疑。中方对此有何评论？

“长期以来，美国在没有国际法依据、未经安理会授权的情况下，肆意对包括伊朗在内的多国滥施非法单边制裁，粗暴干涉别国内政，践踏他国人权，造成的人道主义灾难罄竹难书。”汪文斌说。

汪文斌表示，美国自1979年以来长期对伊朗实施各类单边制裁，致使新冠疫情期间，伊朗无法进口基本药物疫苗和医疗器材。据美国布鲁金斯学会估计，美国持续施加的制裁可能导致伊朗疫情最严重时期多达1.3万人死亡。美国在海湾战争后对伊拉克实施野蛮单边制裁，造成伊拉克婴儿死亡率翻倍，五岁以下儿童死亡率增长6倍，人均年收入至今无法恢复到1990年水平。美国对阿富汗的单边制裁是阿陷入人道主义危机的重要原因，美国去年2月冻结阿央行70亿美元国家资产，导致数以百万计的阿富汗民众挣扎在死亡边缘，约300万儿童因贫困失学，近2000万人面临严重粮食短缺。美国对叙利亚非法单边制裁，导致叙遭受强烈地震灾害后严重缺乏重型设备和搜救工具，民众甚至只能徒手在废墟中挖掘，导致无辜平民包括儿童因救援不足失去宝贵生命。

“我们敦促美方切实遵守联合国宪章宗旨原则和国际法准则，停止滥施非法单边制裁，停止损害有关国家调动资源、发展经济和改善民生的努力，切实尊重其他国家人民的生命权、健康权和发展权。”他说。

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