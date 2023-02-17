新华社北京2月16日电 美国列车脱轨酿成的有毒化学品泄漏事故持续令人关注。这场生化灾难被美国网友类比为美国的“切尔诺贝利”事件。当地政府对有毒物质的处理方式也引发质疑。

请看卫星记录下的“美国切尔诺贝利”之祸！

卫星图

卫星还拍摄到2月6日当地视频，当地应急部门在处理事故车辆上的有毒化学品。透过厚厚的白色云层，燃烧产生的黑色烟羽很明显。

连日来，美国社交媒体上，网友们热议这一事故的后续进展和影响，带动“俄亥俄切尔诺贝利”这个话题标签火了，一度登上“热搜榜”。

有网友带着这一标签发文讽刺道：“他们口口声声说着气候变化，却闹出这种事。”另一名网友回复说，“无法想象这将给人们的健康带来多大负面影响，太悲哀了！”

美国交通部长皮特·布蒂吉格13日出席一场公开活动时大谈拜登政府基础设施建设计划，但只字未提俄亥俄州这起事故，引发各界广泛批评。

美国国会众议员安迪·比格斯说，俄亥俄州东巴勒斯坦镇发生“切尔诺贝利式”灾祸，这一“过失”可能危害数百万美国人的水、空气和土壤。

俄亥俄州前州议员尼娜·特纳质问：美国交通部或部长布蒂吉格的声明在哪里？这种事情发生后，联邦政府官员怎么可以保持沉默？

还有网友质问，“俄亥俄切尔诺贝利”都上“热搜”了，还不见总统拜登的社交媒体账号有何动静。

布蒂吉格13日晚间首次公开谈论脱轨事故，称持续关注事故影响，还列举交通部等联邦政府机构就这一事故采取的措施。不过，许多人对布蒂吉格的说辞并不接受，呼吁他辞职的声音此起彼伏。

美国国会众议员玛乔丽·泰勒·格林认为，俄亥俄州东巴勒斯坦镇正在经历一场“生态灾难”，当地政府就这样用燃烧的方式处理有害物质。美国国会众议员伊尔汗·奥马尔强调，这一事故将对附近居民健康产生重大负面影响，却几乎没有得到美国主流媒体关注。

根据美国国家运输安全委员会14日发布的最新通报，事故造成该列车50节车厢脱轨或损坏，20节运载危险品的车厢中11节脱轨，其中5节罐车运载氯乙烯。应急人员6日对这些氯乙烯进行了“受控释放”和燃烧，以防发生大规模爆炸。

这张美国国家运输安全委员会发布的无人机视频截图显示的是有毒化学品运载列车脱轨事故现场。新华社发

曾在美国环境保护局任职的生态战略专家埃瓦耶洛斯·瓦利亚纳托斯认为，有毒化学品泄漏事件会对当地环境造成长期破坏，甚至可能导致“慢性生态死亡”。他指出，泄漏化学品包括氯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙基己酯等，“这些物质已经并将继续被释放到空气、地表土壤和地表水中”。

据介绍，氯乙烯会致癌，大量吸入会导致死亡，而且其燃烧可能产生另外两种危险有毒物质：光气和氯化氢。其中光气是一种剧毒气体，在第一次世界大战中曾被用作化学武器。

这张美国国家运输安全委员会发布的无人机视频截图显示的是有毒化学品运载列车脱轨事故现场。新华社发

美国拉弗尼大学生物学和生物化学教授杰伊·琼斯说，毫无疑问当地居民的健康风险增加了，因为泄漏的物质会留在土壤中并被长期吸收，而所谓“受控释放”和燃烧依然会将大量黑碳经由未充分燃烧的烟雾排放到空气中，可能加剧危害。

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