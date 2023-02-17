新华社罗马2月16日电 当地时间2023年2月16日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在罗马会见意副总理兼外长塔亚尼。

王毅说，中方高度重视中意关系，古丝绸之路把两国人民联接在一起，愿同意方深化全面战略合作，使两国关系实现更高水平发展。中国成功控制疫情，经济强劲复苏，中外人员往来有序恢复。中意可以全面重启各领域交往合作，尽快行动起来，把被疫情耽误的时间抢回来。中意签署共建“一带一路”合作文件极大提升了双边关系的战略水平，双方可挖掘绿色、数字和第三方市场等方面的合作潜力，推动中意关系这一正资产取得更多积极成果。中方愿进口更多意优质产品，支持意企业扩大在华市场份额，希望意方为中方企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

王毅表示，中方重视意方在国际舞台的地位和影响，愿同意方共同维护联合国核心地位，维护以联合国宪章宗旨为基础的国际关系准则，共同倡导和践行多边主义，推动国际关系民主化和经济全球化。也期待意方为中欧关系发展作出积极贡献。

塔亚尼表示，意中之间有着长久友好关系。面对疫后新形势，意方期待同中方尽快重启双边合作机制，尽早举行两国政府委员会第十一次联席会议和经济合作混委会会议，加强各领域互利合作。欧中互为重要市场，双方应加强合作，促进相互投资、扩大贸易规模。意方重视安理会改革等国际事务，愿同中方加强协调配合。

双方就乌克兰问题深入交换意见。王毅强调，在乌克兰问题上，中方所做的一直是劝和促谈。形势越是复杂，越需要坚持政治外交努力，寻找各方都能接受的解决办法。塔亚尼赞赏中方一直站在和平一边，表示愿同中方加强合作，共同为劝和促谈做出努力。

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