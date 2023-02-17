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枪支暴力是美国抹不去的人权污点（钟声）

2023年02月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国一些政客长期漠视本国民众生命权，却对他国人权指手画脚，暴露出十足的虚伪和霸道。他们最应该并有责任做的是正视并解决自身问题，让美国人民真正拥有免于枪支暴力恐惧的自由

　　

　　枪支暴力是美国最严重的社会问题之一。枪支暴力档案最新数据显示，美国今年以来已发生72起大规模枪击事件。频频发生的枪击事件严重侵犯民众生命权，已成为美国抹不去的人权污点。

　　美国是世界上民间拥有枪支最多的国家。数据显示，2017年美国私人拥有枪支约3.933亿支，平均每100人约拥有120.5支枪。无论是私人拥枪总数，还是人均拥枪数量，美国都高居世界第一。有关研究显示，美国正处于一场大规模的枪支购买热潮中。从2000年至2020年，美国枪支年产量几乎增长两倍，过去三年更是急剧增长。据美国全国射击运动基金会统计，2020年美国进行了2100万次枪支销售审查，比此前最多的2016年增加530万次。贫富差距拉大、种族歧视问题严重、抢劫和骚乱频发等加剧美国社会不安全感，促使更多美国人以防身为由购买枪支。

　　枪支泛滥引发接连不断的暴力事件，让美国社会安全问题更加严重，极大危害美国民众生命安全。枪支暴力档案数据显示，2022年美国有44309人死于枪支暴力。近年来，造成4人及以上伤亡的枪支暴力事件增长迅速。数据显示，2013年以来，美国大规模枪击事件和死亡人数增长近3倍。2020年以来，美国大规模枪击事件一直保持在600起以上，2021年甚至达到了692起。频频发生的枪击案让美国民众长期生活在恐惧之中。美国心理协会调查显示，1/3的美国民众去哪儿都担心成为大规模枪击事件的受害者，近1/4的民众承认为躲避大规模枪击事件而改变了生活方式。美国媒体指出，在美国已经没有能够远离枪支的安全场所存在，枪支暴力成了美国人的“生存方式和死亡方式”。

　　一声声枪响，击碎了所谓“人人得享不可剥夺的生存与自由”的美国梦，但美国政府对此却束手无策。美国宪法第二修正案规定了个人持枪权。近年来美国枪支暴力问题日益突出，拥枪派和控枪派人士就该修正案释法问题展开激烈辩论，控枪立法讨论多次在争论中陷入僵局。美国各州和地方多次试图制定控枪法律，但始终难见实效。美国联邦最高法院去年还作出裁决，推翻了纽约州一项限制在公共场所隐秘携枪的法律，直接削弱了纽约、加利福尼亚、夏威夷、马里兰、马萨诸塞、新泽西等州和地方政府监控枪支的能力。美国《纽约人》周刊网站文章认为，由于缺乏国家层面更有效的枪支法，美国几乎不可能阻止更多的大规模持枪杀人事件发生。

　　枪支暴力问题凸显美国治理能力衰败。相互掣肘的政治体制、日益极化的政治生态、无孔不入的利益集团等，使美国枪支管控举步维艰，全面禁枪几乎成为一项“不可能完成的任务”。美国政治制度的设计与运作是枪支管控不力的深层根源，各州关于枪支管控的规定松紧不一，枪支管控和跨州执法愈发困难。美国两党在控枪问题上的立场日益两极化，导致双方更难在控枪问题上达成妥协。美国的集团政治和选举政治为拥枪团体提供了合法渠道，使其能大搞金钱政治，影响国会议员在枪支问题上的立场。这些问题导致美国政府长期在控枪方面几乎毫无作为，也让民众日益认识到“枪支暴力是美国永难终结的瘟疫”。

　　生命权是最大的人权。美国一些政客长期漠视本国民众生命权，却对他国人权指手画脚，暴露出十足的虚伪和霸道。他们最应该并有责任做的是正视并解决自身问题，让美国人民真正拥有免于枪支暴力恐惧的自由。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 15 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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