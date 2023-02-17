新华社北京2月16日电 2月16日，针对美国国会众议院通过“中国在美领土上使用高空气球决议案”，全国人大外事委员会发表声明。全文如下：

美国国会众议院近日通过的所谓“中国在美领土上使用高空气球决议案”刻意渲染“中国威胁”，纯属恶意炒作和政治操弄。中国全国人大对此表示强烈谴责和坚决反对。

中国是一个负责任的国家，一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。中国民用无人飞艇误入美领空完全是一起因不可抗力导致的偶发、意外事件，对美国人员和安全不构成任何威胁。中方本着负责任的态度，第一时间向美方和国际社会介绍了情况，要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。但美方执意动武，蓄意造势，严重违反国际法精神和国际惯例。美国国会一些政客更是借题发挥、煽风点火，充分暴露了他们反华遏华的险恶居心。事实上，肆意干涉别国内政、侵犯他国主权，对别国大搞监视活动的恰恰是美国。

构建相互尊重、和平共处、合作共赢的中美关系，符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。我们强烈敦促美国国会尊重事实，尊重国际法精神和国际关系基本准则，立即停止对华污蔑抹黑的错误做法，不要采取导致事态升级的举动。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 02 版）

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