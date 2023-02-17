世界经济正处于十字路口，国际社会只有加强协调合作，才能提升世界经济的抗风险能力。大国尤其要做出表率，以实际行动维护世界经济体制、规则、基础的稳定

近期，联合国、国际货币基金组织等发布报告指出，受美欧等主要经济体实施紧缩性货币政策、地缘政治形势紧张、粮食和能源危机持续等诸多因素影响，2023年世界经济下行压力增大、衰退风险上升。面对重重挑战，国际社会迫切需要提升全球经济治理效能，主要经济体尤其要加强宏观经济政策协调，共同致力于维护开放型世界经济，合力推动疫后经济复苏行稳致远。

平衡好治理通胀和稳定增长的关系是今年世界经济面临的一项突出挑战。有关报告认为，困扰美欧等发达经济体的高通胀问题今年难有根本好转，这些经济体的紧缩性货币政策将延续，经济衰退风险将随之加大。国际货币基金组织指出，今年世界经济增速下降的原因主要在于发达经济体，其增长率预计将从2022年的2.7%大幅下降至1.2%。发达经济体维持通货紧缩将产生负面外溢效应，有可能给新兴市场国家和发展中国家制造更大的债务和金融风险。

个别国家愈演愈烈的单边主义和保护主义政策，是世界经济面临的另一项主要挑战。一段时间以来，个别对世界经济具有重要影响的大国出于政治目的，屡屡实施违背市场规律、阻碍发展合作的不负责任政策。国际社会担心，如果任由这种做法蔓延，原本就复苏乏力的世界经济将面临更大风险。国际货币基金组织测算，如果陷入严重的贸易碎片化，其长期成本将占全球产出的7%；如果加上技术脱钩，一些国家的损失可能高达国内生产总值的12%。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃提醒人们，经济一体化已经帮助数十亿人变得更富有、拥有更好的健康和接受更好的教育，“这一和平与合作的红利不该被浪费”。

事实已经说明，大国切实承担自身责任，加强彼此间协调合作，对于世界经济在风浪中平稳前行至关重要。美国前财长保尔森日前撰文指出，2008年国际金融危机期间，正是依靠大国协调以及二十国集团机制发挥作用，世界才避免了“另一次大萧条”。目前，国际社会普遍希望个别大国能尽快找回应有的责任感，切实为促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长发挥建设性作用。

世界经济正处于十字路口，国际社会只有加强协调合作，才能提升世界经济的抗风险能力。在通胀治理问题上，需要看到本轮通胀属复合型通胀，成因复杂，除了需求侧因素外，应当推动国际合作，在供需两端同时发力，同步修复产业链供应链，高度重视能源安全、粮食安全。在治理通胀过程中，发达经济体应减少货币政策调整的负面外溢效应，切实维护国际金融稳定。建设开放型世界经济符合国际社会共同利益，各方需要明确共识、携手行动，大国尤其要做出表率，以实际行动维护世界经济体制、规则、基础的稳定，而不能带头阻挠国际经济合作，分裂世界经济。

纵观世界经济运行历史，“危”与“机”总是相伴而至。在有效应对各项风险的同时，各国应主动作为、适度管理，让经济全球化的正面效应更多释放出来，实现经济全球化进程再平衡；应增加对发展的投入，合力推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，加快落实联合国2030年可持续发展议程；应加强应对气候变化国际合作，共同推进经济社会发展全面绿色转型。作为全球第二大经济体，中国经济正在快速复苏，并始终致力于推动完善全球经济治理，将持续为世界经济发展注入信心和正能量。

开放发展的历史大势不会变，各国人民携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。各方应坚定信心、携手前行，共同引领世界经济沿着正确轨道向前发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)