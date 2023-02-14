快速路收费站的肯尼亚职工正在认真工作。人民网记者 黄培昭摄

人民网内罗毕2月14日电 （记者黄培昭）一条穿城而过、纵贯肯尼亚首都内罗毕东南和西北的快速路，成为这座城市新的靓丽风景线。这条被当地媒体称为“内罗毕交通大动脉”的快速路，由中国路桥工程有限责任公司投资开发和建设运营，截止本月6日，累计通行车辆已突破1000万辆。

全长27.13公里的内罗毕快速路项目，是落实国家“一带一路”倡议的重大民生工程，也是肯尼亚首个收费公路项目，由中国路桥公司与肯尼亚政府合作开发。记者在采访中了解到，从2020年9月内罗毕快速路全面启动施工建设，到2022年5月14日快速路启动试运营，只用了大约18个月的时间，而且是在疫情最严峻期间完成的，生动演绎了“中国速度”和中国的负责任精神。

2022年7月16日，内罗毕快速路荣获“2022年年度东非基础设施奖”（Afrika Mashariki Transport Awards ），由此可见快速路建设的质量受到肯尼亚本国和地区国家业内人士的肯定。此外，2021年，内罗毕快速路项目还获得中国驻肯尼亚大使馆《中肯共建“一带一路”创新实践》奖；2022年，内罗毕快速路项目获得中国驻肯尼亚大使馆《驻肯机构公共外交工作创新实践》奖。

今年2月6日，内罗毕市区的车辆如往常一般驰骋在内罗毕快速路。上午7时59分，监控大厅紧紧注视着监控屏及系统内实时更新的数据，键盘和鼠标的咔哒声与热线电话声此起彼伏。忽然，大厅内响起了热烈的掌声，中肯员工欢庆、击掌、拥抱，共同庆祝内罗毕快速路安全运营268天、抵达总车流量1000万的全新里程碑。

2月7日上午，中肯双方在终点站内罗毕西高地举行了庆祝仪式。肯尼亚交通部常务秘书Joseph Mbugua、肯尼亚高速公路管理局局长Kungu Ndungu出席仪式。Joseph Mbugua在现场参观了内罗毕快速路终点收费站及员工休息室，他认真倾听了项目当地员工对于快速路收费、站务工作的汇报。Joseph Mbugua说：“中国政府和企业是肯尼亚最值得信赖的发展伙伴。中国路桥投资的内罗毕快速路是肯尼亚PPP法案通过后第一大项目，项目在大幅减少内罗毕交通堵塞、降低物流成本、推动经济发展的同时，为肯尼亚吸引了更多的国际投资，助力肯尼亚成为东非区域的经济、交通、外交及旅游枢纽。”

Kungu Ndungu高度评价了内罗毕快速路的成功实施，他对内罗毕快速路运营团队在ETC推广、移动支付方面做出的努力表示感谢。内罗毕快速路运营公司负责人现场致辞，对肯尼亚交通部、肯尼亚高速公路管理局及相关单位的长期支持表示感谢，同时介绍了内罗毕快速路自试运营以来取得的巨大成绩，详细阐述了项目为肯尼亚经济、社会、环保等各个领域创造的价值。并承诺，内罗毕快速路将继续为肯尼亚人民提供高质量、国际化的高速公路运营服务。

记者在采访中了解到，近一个月工作日，内罗毕快速路平均车流量达5.5万辆，为试运营初期的5倍；ETC发行总量突破12万辆，ETC用户占比从运营初期的26.8%提升至70%；最高单日车流量突破6.3万。目前，内罗毕快速路已经成为了当地主流的交通出行模式，项目深度融入了内罗毕各类产业发展及市民日常通勤之中，其示范性、标杆性、独特性等显著特点。

当地媒体报道说，中企承建的内罗毕快速路对推动肯尼亚社会发展和经济建设等功莫大焉。快速路将机场至市区的通行时间，由之前的两小时减少至20分钟，显著降低物流及民众通勤成本；快速路为肯尼亚提供了6000多个工作岗位，与超过200家当地分包商开展广泛合作；快速路还将助力内罗毕成为东非商业、贸易乃至外交中心；内罗毕快速路拉动了沿线和周边房地产等其他行业的积极发展，为肯尼亚这座城市带来了可观的经济效益。

(责编：崔越、常红)