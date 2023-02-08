人民网雅加达2月8日电 （记者张杰）当地时间8日上午，由中国中铁印尼雅万高铁项目经理部监控指导，所属三分部（中国中铁电气化局雅万项目经理部）负责实施的两台主变压器在雅万高铁卡拉旺牵引变电所内成功就位。至此，由中国中铁电气化局自主研发、生产制造和施工安装的全线8台主变压器全部安装完成，标志着雅万高铁牵引供电系统施工进入全面冲刺阶段，为全线如期高质量送电奠定了坚实基础。

为适应雅万高铁沿线常年湿热和沿海多盐雾的环境条件，从牵引主变压器的器身结构和油箱防腐入手，采用两台单相共箱式结构设计，应用数字化、智能化在线监测技术，随时监控变压器内部运行状态，并于2022年11月25日在我国内完成了雅万高铁卡拉旺牵引变电所两台主变压器生产任务。2022年12月24日，牵引主变压器抵达雅加达港，并于2023年1月17日运抵达卡拉旺工业园区。

从卡拉旺工业园至牵引变电所，坡陡路窄，路面湿滑，崎岖不平。经过现场调查，为保证运输安全，中国中铁印尼雅万高铁项目经理部三分部成立了运输工作专班，从1月17日启运至31日进场，中国中铁雅万高铁三分部干部连续盯岗60余人次，100余名员工现场配合整修道路300余处，取土、碎石等2000m?，投入2辆500吨牵引机车，2辆装载机，1辆挖掘机串联牵引，使用200余块钢板铺垫，经过20余次反复模拟运输试验，历时15天，最终于1月31日将两台主变压器顺利运抵卡拉旺牵引变电所内。

在施工过程中，中铁电气化局印尼雅万高铁项目部继承“促创干、争一流”传统，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻坚、特别能奉献”精神，克服了德卡鲁尔变电所G20工期紧、瓦里尼变电所坡度大、哈利姆变电所场地小、卡拉旺变电所路况差等重重困难，按期安全高效完成了节点目标。集团及参建单位前后方协同联动，密切配合，从设计联络到生产制造，从检测试验到集港发运，从清关陆运到进场就位，充分体现了中铁电气化局四电专业国家队、主力军的强劲实力。

雅万高铁正线长142.3公里，最高设计时速350公里，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右。

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