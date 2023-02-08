人民网北京2月8日电 （徐祥丽、于洋、苏缨翔）当地时间2月6日，土耳其南部发生7.8级强震，造成重大人员伤亡和财产损失。中国政府第一时间启动紧急人道主义援助机制，向土耳其和叙利亚提供紧急援助。据不完全统计，目前中国救援队、公羊救援队、蓝天救援队等多支救援力量已经抵达或正在前往土耳其地震灾区。

当地时间2月8日凌晨4点30分（北京时间9时30分），中国救援队一行82人经过约10小时的飞行，抵达土耳其阿达纳机场。队长赵明介绍，根据当地实际情况，中国救援队立即开展卸货转运工作，尽快做好与我驻土耳其使馆、当地政府、联合国有关机构对接，结合目前救援进展情况，接领具体搜救行动任务，并拟派出救援小队对执行任务场地进行实地勘查，同时选择安全合适的位置搭建营地。

2月8日，中国救援队抵达土耳其。应急管理部供图

2月8日，中国救援队抵达土耳其。应急管理部供图

中国救援队副队长王墨说，中国救援队是通过联合国认证的国际重型城市搜救队伍，人员和资源配备精良，可在两个不同的工作场地同时开展搜救行动。抵达后队员们将携带音视频生命探测仪和医疗设备以及搜救犬，赶往灾区尽快展开搜救工作。

据了解，此次出征土耳其的中国救援队的82名队员主要由北京市消防救援总队、中国地震应急搜救中心、应急总医院人员组成。

当地时间2月8日5时40分许（北京时间10时40分许），中国民间救援队公羊救援队先遣队伍抵达土耳其伊斯坦布尔，等待航班前往阿达纳。到达阿达纳后，救援队将根据任务需求，驱车前往灾区作业。据悉，7日下午，土耳其驻香港总领事佩雅米·卡里恩库曾专程前往香港国际机场看望在此转机的公羊救援队队员。

在伊斯坦布尔机场，公羊救援队与来自各国的志愿者汇合。公羊救援队供图

8日中午，另一支民间救援队蓝天救援队队员抵达武汉集结，等待乘机奔赴土耳其开展救援。地震发生后，蓝天救援应急协调中心第一时间启动紧急人道主义援助机制。蓝天救援体系开展全国备勤，蓝天救援体系内队伍携带中型救援装备和搜救犬，将于2月8日出发前往土耳其伊斯坦布尔。

蓝天救援队队员携带救灾物资在武汉天河国际机场等待出发。蓝天救援队供图

随着中国国力的上升，中国政府和民间救援队越来越多地参与到国际人道主义救援中，彰显着中国作为负责任大国的担当。

2019年，中国救援队和中国国际救援队通过联合国重型设备城市搜救能力资质认证，中国成为亚洲首个拥有两支联合国认证的国际重型救援队的国家。

2015年尼泊尔地震中，中国政府派出的中国国际救援队最早抵达灾区。中国国际救援队曾成功开展了阿尔及利亚、巴基斯坦、海地等多次救援行动，营救幸存者、救治伤员，赢得了受援国和国际社会的广泛赞誉。中国救援队曾远赴莫桑比克进行国际救援，驰援“7·21新乡特大暴雨”抗洪救灾等国内外重大救援任务。

(责编：徐祥丽、杨牧)